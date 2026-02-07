Ganar o ganar es la cuestión

Enésima encrucijada y, por ende, enésimo trance clave para la buena marcha del negocio. Desde demasiado tiempo hace que el Girona hace sangre en Nervión, por lo que alerta máxima de cara a una cita clave para que el futuro se aclare. A sólo dos puntos del descenso y tras el ridículo de Son Moix, llega el Girona un punto arriba con el recuerdo del 0-2 que el Sevilla logró en Montilivi.

Este Girona es un equipo que ha logrado salir del infierno tras un tiempo largo despersonalizado y sin nada que recordase al que consiguió plaza Champions hace dos cursos. Pero no es el equipo catalán lo que acapara la atención sino ese Sevilla de Matías Almeyda que se caracteriza por no dar tres satisfacciones seguidas ni por equivocación. Tuvo la oportunidad en Palma tras empatar en Elche y derrotar a los leones, pero habrá que aguardar a mejor ocasión.

Y es que esa ocasión no puede hacerse esperar. Es en este primer sábado de febrero y bajo la amenaza de una nueva borrasca cuando ese trío de gozos se haga realidad. Lo contrario sería meterse en una espiral de negativismo que complicaría el curso de manera tan indudable como dramática. La reaparición de gente como Azpilicueta y Gudelj deberían ser determinantes para lograr ese objetivo, pero sean quienes sean los que salten a escena, no hay otra salida que vencer o vencer. Será en sabatina y prime time cuando el Sevilla se coloque el cuchillo en los dientes y deje de hacer regalos en el otrora fortín.