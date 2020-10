Sin gracia

Como homenaje a Ja, Ivá y El Perich, trasladando en imágenes el espíritu de El Papus y El Jueves, los de La Trinca aprovecharon su enchufe con el PSC y convencieron a RTVE para presentarse al Festival de Montreux con Quesquesé merdé, rentabilizando el inesperado y tremendo éxito de su primer disco en castellano, idioma opresor con el que nunca habían pretendido rebajarse para cobrar. Con el catalán tenían bastante. Pero vaya si cobraron. La pela.

En aquel intraducible especial, que a día de hoy causa sonrojo, insertaban sus canciones, que llegaban a sonar en Los 40 Principales, y rescataban temas muy catalanistas como Com el Far-West, no hi ha res (Como el Far West no hay nada), donde están concentradas las tesis fatalistas y victimistas del secesionismo y que al dedillo recuperaron los cachorros. Eso de ser la gran reserva india lo utilizan a día de hoy Junqueras, Puigdemont y toda la panda.

El Quesquesé (que se puede rescatar en rtve.es) pretendía ser un compendio de gags gamberros y absurdos pero tuvo muy poquita gracia incluso para un jurado suizo. A ojos de un espectador del siglo XXI es sólo el esfuerzo exhibicionista de unos tipos con mucho más rostro que vergüenza. Ese programa es más valioso porque fue la primera vez que aparecen en TVE el inmenso Constantino Romero y Jordi Estadella que se convertirían al poco en los presentadores de los concursos de la cadena pública. Y sacarían brillo al caché con Gestmusic.

Los de La Trinca tuvieron la fortuna de caer en gracia cuando el humor estaba muy limitado en la pantalla. Cuando se abrió el patio estaban en primera fila pero es sorprendente que hicieran tanta fortuna con escaso bagaje de ingenio. Incluso los sketches de Tariro Tariro están copiados de un programa británico. Hay humoristas cuya aparente brillantez esconde un desparpajo sin cortapisas de plagiar a los demás.

El siniestro Josep Maria Mainat, con la justicia poética de su actual astracanada televisada, nunca sospechó que nos haría reír tanto. Involuntariamente.