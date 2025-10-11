La guinda de la chulería

Todo en la vida tiene su punto final aunque en esta ocasión nos tememos que sólo sea un punto y seguido, un punto y seguido más de los muchos que llevamos soportado en el tiempo más negro de la contemporaneidad de este país. Ese “ánimo, Alberto” que en un alarde de chulería largó por su boquita el presidente del Gobierno de España, que es como él se nombra cada dos por tres, debería ser la última guinda del pestilente pastel que se elabora cada día en la Moncloa. Soñar no cuesta dinero, pero por mucho que nos empeñemos no parece que vaya a ser así. En la escalada de improperios conque se adoba el día a día en el Congreso, esa ordinariez de quien debiera dar ejemplo de buenas maneras debería ser el techo. No parece que eso vaya a ser así y los escaños de la casa común seguirán testificando el nivel de zafiedad, de barriobajerismo y de poca vergüenza que atesoran estos padres de la patria que más que padres parecen unos padrastros que nos llenan de ignominia el día a día de nuestras lamentables vidas.