La herida sin cura

La lucha prolongada contra un enemigo al que pretendemos vencer con mascarillas, aislamiento y vacunas a cuentagotas, nos ha hecho conscientes de nuestra debilidad física y psicológica y aceptar que el total control del tiempo, la salud y la economía, nunca estará en nuestras manos.

Sin embargo, existe otro tipo de debilidad referente a la ley moral, que se ha destapado como corcho de botella agitada en exceso, derramando su espumosa acidez precisamente en la semana previa a la que evidencia el sentido del dolor y el sufrimiento de Jesús. Un tormento inmenso, que soportó con inexplicable fortaleza y que culminó con el mayor de los sacrificios, la entrega de la propia vida para la salvación del hombre. Un acto de generosidad extrema que elevó el valor de la libertad y de la vida por encima del dolor físico y evidenció la inalcanzable potestad de Dios en esa decisión tan transcendente.

Pretender hacernos dueños de esa facultad divina disfrazándola con frágiles fundamentos referidos a una "muerte digna" nos envilece, más aún cuando se deja atrás el verdadero potencial de los beneficios de los cuidados paliativos cargados del acompañamiento, el afecto y la entrega que van más allá del cuidado físico de la persona.

Justo esos términos fueron la cura que Jesús nos ha ofrecido antes y después de su muerte, y que Él no recibió ni permitieron recibiera. Esta Semana Santa puede que no nos cause emoción el sonido de una marcha grabada, o quizás sintamos la melancólica punzada del frío de la tarde sin el consuelo de la imagen que calienta la calle. Lo que sí provocará es repulsa por la aprobación del crimen maquillado y la ofensa repetida a la vida humana.

Para este virus que supone tanta falta de valores, sólo nos queda la esperanza de la vacuna del amor. Sin ella, seguirá abierta la herida y de todos es sabido que las lesiones mal curadas cicatrizan mal.