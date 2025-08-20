Héroes bajo estas calores

Caminando camino de ninguna parte y sólo por la buena observancia de los niveles de colesterol, en la mañanita del domingo cambié el itinerario habitual y me interné por la Sevilla de siempre para, tras muchas vueltas y revueltas, instalar la ciaboga en la vieja Lonja. Pasadas por poco las nueve de la mañana y a pesar del calor que ya hacía, me encontré con la sorpresa de ver una cola kilométrica de guiris esperando entrar por la Puerta del Príncipe en la Catedral. Gorras y abanicos por doquier, los sufridos turistas esperaban que diesen la venia para acceder al tercer templo de la Cristiandad. Y viendo aquel estoico ejercicio de esperar a pie firme la vía libre me preguntaba que por qué no una mayor flexibilidad. Por qué no abrirle las puertas a esa gente que viene de ni se sabe dónde para alivio de la espera, pero ya sé que esto es prédica en el desierto, un consejo al vacío. Y como ese sacrificio, un puñado más, ya que ver cómo a la hora del sesteo hay guiris cruzando el Prado de vuelta de la Plaza de España da grima.