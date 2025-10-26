Humeantes castañas

Aunque el otoño no acaba de arrancar en esta cálida y hermosa ciudad, ya hay signos pertenecientes a esta estación dejándose ver por sus calles. Aunque todavía quedan toldos por quitar, que vaya talla ridícula los de la calle Baños, las señas de identidad de esa estación que dura lo que tarda en llegar el invierno (Sabina dixit) van apareciendo por mucho que los termómetros aún no las reclamen. Una de ellas, quizás la más significativa, es la aparición de esas estufas humeantes con que se asan los frutos del castaño. Va uno todavía de cubana y pantalón fresquito para que surja el martirio de una estufa mandando aún más calor del que expelen los aparatos de aire acondicionado con el Pasaje Rioja como líder absoluto de dicho fastidio. Fruto recomendable, por cierto, la castaña para el funcionamiento cardiovascular y que proporciona un aporte de energía extra al cuerpo humano, pero por qué tantas prisas con el calor que hace.