La IA impulsa los beneficios de las tecnológicas

Los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses del tercer trimestre han superado una vez más las previsiones gracias a la demanda relacionada con la inteligencia artificial. La confianza de los inversores en su crecimiento a largo plazo ha impulsado a los índices estadounidenses a nuevos máximos históricos.

Entre las causas de su buen comportamiento reciente destaca el anuncio de alianzas entrecruzadas que han creado cierto temor a un crecimiento artificial. Sin embargo, detrás de estas operaciones subyace realmente una estrategia de integración vertical que busca asegurar los suministros críticos.

Los acuerdos más relevantes están reforzando los vínculos entre los modelos de inteligencia artificial y los centros de datos y la nube. Los primeros se garantizan la disponibilidad de cómputo y almacenamiento con costes predecibles. Los segundos, una demanda que avala una pronta monetización de sus inversiones y se traduce en retornos más visibles y estables.

La inteligencia artificial es el motor estructural más importante del crecimiento económico futuro, con un impacto potencial equiparable con el de la electricidad o internet. Aún estamos en las primeras fases de adopción, con beneficios concentrados en las grandes empresas tecnológicas, pero los efectos de segunda ola llegarán a toda la economía en los próximos cinco a diez años.