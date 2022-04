La imagen de un buen pastor

A raíz del reciente fallecimiento del cardenal don Carlos tengo que confesar que siento pena y dolor porque ha sido mi antecesor y hemos mantenido siempre una relación cordial y fraterna. El jueves pasado lo visité en Guadalajara y lo vi regular, pero no imaginé un fallecimiento tan prematuro. Está claro que la gravedad era más grande que las apariencias.

Don Carlos ha sido la imagen del buen pastor. Sirvió durante 28 años a Sevilla, donde estuvo cerca de los sacerdotes, a los que sirvió con entrega; también estuvo cerca de las hermandades y cofradías que es una forma peculiar de servir a esta tierra. No estuvo ni de frente ni de espaldas a ellas, sino que valoró la religiosidad popular como escuela de vida cristiana y camino de santidad. Su pontificado tuvo, además, un marcado carácter social, ya que siempre estuvo cerca de los pobres y de los que sufren.

Por otra parte, amó a la vida consagrada. Él era franciscano y era muy sensible al servicio que prestan los religiosos en la diócesis, por eso siempre los ayudó, quiso y valoró.

Igualmente, destacó por su preocupación por la formación sacerdotal y por el Seminario

En definitiva, me parece que fue imagen del buen pastor y un padre para los pobres.

Personalmente tuve una relación estrecha con él, como es natural. Nos conocemos desde el año 93, aunque nuestra relación se estrechó en 2008 cuando fui nombrado arzobispo coadjutor con derecho a sucesión. Desde un principio me trató con afecto: nos reuníamos una vez o dos veces a la semana, hablábamos de muchas cosas, me enseñó y me orientó acerca del servicio a esta diócesis y sus características propias. Más tarde, hemos mantenido una relación muy estrecha en la que nos llamábamos con frecuencia y a veces nos visitábamos. A partir de su accidente en la Catedral de la Almudena le he estado llamando todos los días hasta el final.

Invito a los sevillanos a encomendar al Señor el eterno descanso de este pastor bueno y a pedir que premie los muchos méritos que ha contraído a lo largo de su vida. Asimismo, le pido a la Santísima Virgen, a la que él amó entrañablemente, que lo cobije bajo su manto y lo coja de la mano para llevarlo al encuentro con el Señor y pueda así contemplar la hermosura infinita del rostro de Cristo resucitado.