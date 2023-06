El segundo semestre de 2023 ha generado grandes expectativas al coincidir con la presidencia española de turno de la Unión Europea. No se da desde 2010. Con la ampliación de la UE de la última década y a pesar del Brexit (la salida del Reino Unido), cada vez toca con una frecuencia menor, 13 años más tarde. Todos los preparativos –y eco en medios de comunicación– parecen pocos, porque la reputación y prestigio de España como gestor europeo está en juego. A pesar de los titubeos de la UE en las dos últimas décadas, sigue habiendo mucho por hacer. Por otro lado, y desde una diferente perspectiva, a escala macroeconómica, el segundo semestre tiene un lugar muy importante en la transición de la economía: la recesión en la zona euro, que aún no ha llegado a España, se empezará a notar. De hecho, parece que se ha comenzado a sentir en las últimas semanas. Es un contexto en el que además la inflación no ha desparecido, y puede de hecho repuntar. A esas dos líneas de análisis se dedica este artículo.

Comenzando con el semestre europeo, se debe destacar la relevancia de la presidencia española, a pesar del desafío de tener elecciones generales el 23 de julio y un gobierno recién elegido. Esta oportunidad ofrece a España un escenario crucial para ejercer influencia y promover una agenda ambiciosa en el contexto europeo. Ha faltado en algunas ocasiones y llega en un momento en el que se está recibiendo un importante flujo de fondos de la UE. Hay que visibilizar y posicionarse en un entorno de cambio de modelo de productividad. La agenda que impulsará España en estos meses debe tener la impronta de los temas estratégicos para nuestro país. Viene después que Europa haya lidiado con varias crisis, tras la pandemia y la guerra de Ucrania.

La continua lucha por la competitividad es uno de los temas centrales de esta Presidencia. Europa enfrenta el desafío de mantener su posición competitiva frente a mercados emergentes con una reestructuración geopolítica en curso. Para España, esto implica implementar proyectos de transformación que impulsen la innovación y la digitalización, así como aprovechar al máximo los fondos de recuperación Next Generation para promover el crecimiento económico y fortalecer la competitividad.

Los temas financieros serán críticos también. Dar algún paso adelante en la Unión Bancaria, donde sigue sin existir un seguro único de depósitos, sería muy positivo. La visión española tiene mucho que decir. El diseño del euro digital también tendrá un papel de gran relevancia. Es importante que se diseñe sin que genere distorsiones a los mercados de ahorro y crédito.

Por otra parte, debemos ser conscientes de que la transición energética, aunque es esencial para abordar el cambio climático, plantea dificultades y costes a corto plazo. España deberá promover la reforma del mercado eléctrico europeo, con alternativas sostenibles y reduciendo la dependencia del gas ruso. Sin embargo, es fundamental garantizar que esta transición sea justa y equitativa. Esto implica proteger a los sectores más vulnerables y garantizar la creación de empleos verdes para los trabajadores que se vean afectados por la transición energética. Además, la Presidencia española deberá impulsar el relanzamiento de las relaciones entre la UE y América Latina, una región estratégica que ha sido aprovechada por otras potencias, como China. España, con su relación histórica y culturalmente cercana con América Latina, debe relanzar una alianza estratégica renovada.

Tras el impacto de la pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania sobre la economía y las cuentas públicas, la reforma de las normas fiscales de la Unión Europea se encuentra entre los desafíos de la Presidencia española. Los equilibrios presupuestarios deben ir volviendo, a pesar de la “tranquilidad” de los mercados de deuda. Asimismo, es fundamental luchar contra los paraísos fiscales dentro de la UE y promover una armonización que ponga fin al dumping fiscal, donde algunas empresas tributan en países con reglas fiscales más laxas. En suma, una agenda con muchos objetivos y en las que la reputación de España como gestor europeo está en juego.

En cuanto a la evolución macroeconómica, hay gran interés por lo que pasará en los próximos seis meses. La primera mitad de 2023 han traído noticias mixtas –tirando a positivas– para la economía española. La inflación ha ido bajando hasta el 3,2% de mayo, y la media anual para 2023, según las últimas previsiones será de 3,2% también, algo mejor de lo anteriormente previsto. En paralelo, la actividad económica está creciendo más allá de lo estimado hace medio año –aunque mucho menos que en 2022, año en que se creció un 5,5%–, y la última estimación del Banco de España es que se crezca 2,3%, que mejora significativamente anteriores pronósticos. Además, se están logrando en este semestre los niveles prepandemia de PIB. Es un crecimiento más basado en componentes “sanos” como las exportaciones, y no tanto en el consumo privado. Hay algunos matices que apuntar.

El primero es que el mismo Banco de España ha detectado un debilitamiento de la economía en las últimas semanas, en paralelo al encarecimiento de tipos de interés. Asimismo, si bien es cierto que el mercado de trabajo ha resistido bien en los últimos años, parece muy difícil bajar de los dos dígitos la tasa de desempleo, incluso con crecimiento económico. Un problema crónico de la economía española que no termina de corregirse.

Los riesgos de los próximos meses estarán vinculados a las decisiones del BCE. Continuar con subidas de tipos –como se espera para julio–, cuando la zona euro ya ha entrado en recesión, es una estrategia arriesgada y que puede despertar muchas críticas. Hay que esperar, pero probablemente la economía española se vea afectada negativamente por la recesión del bloque y por el encarecimiento financiero que puede continuar. Aun así, será un año en el que nuestra economía se comportará mejor pero que mantendrá sus problemas estructurales.