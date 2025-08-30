India da un paso adelante

La sólida temporada de resultados en EEUU y Europa, los acuerdos arancelarios firmados entre EEUU y sus principales socios comerciales, y el reciente mensaje de Powell abriendo las puertas a la reanudación de las rebajas de tipos se han traducido en un mes de agosto positivo en las bolsas, aunque los avances han sido modestos. Las ganancias acumuladas desde comienzo de año y unas valoraciones exigentes han supuesto un freno pese a los vientos de cola del mercado.

En este contexto, la vuelta al cole en septiembre presenta algunos riesgos que nos hacen ser cautelosos en nuestro posicionamiento. En Europa, el nuevo foco de inestabilidad por la moción de confianza del gobierno francés va a mantener la incertidumbre en las próximas semanas, y se empieza a apreciar ciertas tomas de beneficios en los sectores que han liderado el mercado en los últimos meses, como Industria, Tecnología y Financiero.

En particular, los bancos se están viendo afectados por las especulaciones de que los gobiernos de Italia y Reino Unido, entre otros, están planteándose algún tipo de gravamen al sector en su búsqueda de fuentes de ingresos para mejorar las cuentas públicas. En este sentido, los resultados récord registrados por los bancos parece que han servido de llamada de atención a los gobiernos sobre dónde encontrar esos ingresos extra.