Cuando una inflación del 10% lo arrasa todo

A partir de mañana la comunidad científica va a secundar en todo el mundo una serie de huelgas y encierros en universidades y centros científicos contra lo que denominan "la inacción climática" y que se van a prologar durante toda la semana. Científicos e investigadores de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento sostienen, en román paladino, que los gobiernos no entienden la magnitud, la urgencia ni la gravedad de la crisis climática, energética y de biodiversidad. Les reprochan no entender que vamos "hacia una extinción masiva" y "un caos climático". En diferentes informes, recogen elementos críticos que tratan de ayudar a comprender la dimensión de la amenaza: el origen del covid relacionado con la deforestación, las gotas frías, las nevadas, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, los ya recurrentes megaincendios o un dato español: el 75% del territorio está en alto riesgo de desertificación. Lo cierto es que los gobiernos llevan años adoptando medidas contra el cambio climático pero no es menos cierto que parecen parches porque el calentamiento de la tierra sigue aumentando y los recursos se agotan. Gobiernos como el de Alemania y Francia han sido condenados por la justicia por inacción climática. En España también está en trámite una querella climática contra el Ejecutivo. Los científicos, que valoran incluso dejar de producir informes sobre el impacto del cambio climático hasta que se produzca un cambio radical en las administraciones públicas, responsabilizan a gobiernos y lobbies empresariales por planificar modelos de crecimiento incompatibles con la reducción del impacto climático. Hace unos días los satélites localizaron un desplome de una plataforma de hielo en la Antártida. Se desprendió una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados. Las temperaturas habían superado en la zona unos días antes 40 grados de temperatura más de lo habitual. "Delay means death". Retrasarnos significa muerte, dijo António Guterres, el secretario general de la ONU. Por ahí va la cosa.

El plan de choque contra los efectos económicos de la guerra en España que ha aprobado el Ejecutivo esta semana es una buena muestra de cómo afrontar una situación limite. PSOE y UP han sacado adelante un paquete que incluye préstamos ICO por 10.000 millones y 6.000 millones de ayudas directas y rebajas fiscales en el recibo de la luz. Bajadas de 20 céntimos el litro de combustible y una medida imprescindible, aunque insuficiente por ser demasiado limitada en el tiempo: los alquileres no podrán actualizarse más allá del 2% hasta el 30 de junio. Son tres meses de oxígeno frente a las revisiones de marzo, que registra el dato histórico del 9,8%, achacable en un 73% a las consecuencias de la guerra. Un disparate. El Gobierno también debería explicar si esa medida implica que la revisión del IPC anual de los alquileres se hará con la cuota de marzo o la de junio, cuando, esperemos, la inflación haya dado un respiro. A la vez, regresan los Ertes, que evitaron despidos en masa durante la pandemia, un incremento del 15% el ingreso mínimo vital y se amplia a otras 600.000 familias el bono social eléctrico, Ya son dos millones de hogares los que tienen ese colchón. Una de las dudas más relevantes que suscita este plan es su duración. No parece que la guerra y sus efectos vayan a disiparse velozmente. El Gobierno tendrá que disponer de un plan de salida de estas ayudas provisionales que difícilmente podrán sostenerse en el tiempo dada la necesidad de caja pública que requieren. Seguro que hay argumentos económicos en contra de la intervención del Estado al rescate de los ciudadanos -especialmente de los más vulnerables- pero desde la óptica de un gobierno progresista y un estado social y de derecho es inapelable.

Breverías

1. Blindaje a la fiscal

Lo que no se puede explicar y además aunque lo expliques no te van a creer es mejor no hacerlo. Esa regla rige especialmente en la comunicación política. El Gobierno no debería seguir adelante con la enmienda para ascender a la categoría de fiscal de sala, el segundo puesto en el escalafón, a los fiscales generales del Estado una vez que abandonan el cargo. Máxime cuando su socio, UP, ya se ha desmarcado de la iniciativa y no la va a apoyar, como no hará ningún otro grupo de la cámara. Aunque esté justificada en una recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, cosa que niega la asociación mayoritaria de fiscales, parece una maniobra para premiar a la actual fiscal general, Dolores Delgado. Una especie de pago por servicios prestados. Mala idea, mal tramitada, peor pactada. No tiene recorrido pero es una iniciativa que vuelve a explicitar el concepto que tiene el poder ejecutivo de la justicia.

2. ¿Para qué sirve la filosofía?

Parece que los ministros de Educación tienen algún trauma infantil con la asignatura de Filosofía. Nunca ha habido otra materia tan manoseada y cuestionada, si excepcionamos la enseñanza del castellano en Cataluña. La ceremonia de la confusión sobre si se mantiene o se quita tampoco es nueva, parece que la última decisión es darle mas peso en bachillerato para retirarla de Secundaria y los gobiernos regionales podrán ofrecerla como optativa en cuarto de ESO. Ya saben, cosas de esta España de las autonomías donde un gobierno regional en función de criterios inespecíficos o como simple reacción a un ejecutivo de signo contrario le levanta o le baja el pulgar a Platón, Heidegger o Descartes. Es el caso de la mayoría de CCAA que tras la confusión ya han anunciado que mantendrán la asignatura en su currículo escolar. Procede en cualquier caso la pregunta: ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Quizás para desarrollar el pensamiento crítico, analítico? ¿Para cuestionarnos críticamente la existencia? ¿para desarrollar una visión ética que nos ayude a una existencia basada en principios morales? ¿para establecer vínculos con el arte, la ciencia o la religión? ¿Porque apela a la profundidad esencial de la cosas blindándonos contra lo superfluo? ¿Porque nos enseña a hacernos preguntas? Parecería que no interesa su reducción, eliminación o camuflaje curricular.

3. Un grafitti en un monumento, cinco meses de prisión

Un hombre ha sido condenado a cinco meses de prisión por hacer pintadas sobre la obra de Eduardo Chillida titulada Lugar de Encuentros II, ubicada en Madrid, en la Plaza del Rey. El Tribunal Supremo, que corrige una sentencia de la Audiencia provincial que absolvió al grafitero, tiene en cuenta que la eliminación de las pintadas requirió una intervención a fondo: los operarios tuvieron que restaurar la pieza. No fue una simple limpieza con agua. A partir de ahí el TS establece una línea sobre cuándo una pintada sobre un monumento puede ser calificada de delito. De hecho el Código Penal ya considera delito y castiga con seis meses de prisión causar daños en bienes de valor histórico, artístico, monumental o cultural. Lo que se establece ahora frente a cierta laxitud en casos anteriores, es que un grafiti ocasiona los daños físicos suficientes como para pasar a la categoría de delito. La sentencia debería agitarse en las redes a ver si tiene valor pedagógico preventivo.