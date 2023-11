HUMILLANTE. Si está siendo humillante el trato de los independentistas al Gobierno, más lo es todavía que Puigdemont les apriete hasta que salga la última gota de dignidad. No cierra el acuerdo que el Gobierno daba por cerrado, exigió que Cerdán viajase nuevamente a Bruselas para entrevistarse con él, vuelve a poner nuevas exigencias sobre la mesa y amenaza con no dar a Sánchez sus siete votos para la investidura y pone al borde del ataque de nervios al presidente y a sus incondicionales.Puigdemont insiste no solo en un mediador internacional ya aceptado por Sánchez, sino que el prófugo exige que la justicia deje de investigar a la familia Pujol, que la Fundación La Caixa quede bajo el control de la Generalitat –que se ande con ojo Caixabank, puede producirse goteo de cancelaciones de cuentas– y que se dé algún paso que indique que el referéndum se va a celebrar.Desde el Gobierno niegan que se vayan a aceptar esas exigencias, pero ya no solo la credibilidad de Sánchez es nula, sino también la de todos y cada uno de sus ministros: hace menos de una semana la ministra de Hacienda negó taxativamente que se fuera a condonar alguna deuda a Cataluña. Pues se condona, unos 15 mil millones de euros, que pagaremos el resto de los españoles a unos 900 euros por cabeza.Se quejan los sanchistas de que se reitere la idea de que Sánchez ha sido humillado por el independentismo y que el jefe de Gobierno y sus ministros carecen de dignidad. Sin embargo, ni un solo colaborador de Sánchez en el Gobierno o el partido ha pronunciado una palabra de queja o ha amagado con la dimisión ante el hecho indiscutible ante todos los españoles de que han apostatado de sus principios y han asumido los impuestos por Pedro Sánchez. En la política española no se había visto nunca una situación ni siquiera parecida: todo un Gobierno, entre los que se encuentran personas que destacaban por su trayectoria profesional y personal, sometidos a lo que impone el jefe como si no tuvieran criterio propio.Ante esa situación, expertos en materia judicial y también en los avatares de la política, están colaborando con partidos y organismos ajenos al Gobierno para tratar de parar la amnistía a los independentistas catalanes.La lucha política es a muerte, pero también en las estructuras judiciales se advierte una profunda inquietud, y en algunas figuras del socialismo o cercanos al socialismo. Preocupa no solo la imagen de que es Gobierno de Sánchez no reSpete la independencia judicial, lo que se ha visualizado en los dos últimos años, en los que se han alcanzado cotas no conocidas hasta ahora. Si costó asumir el indulto a los independentistas en contra del criterio del tribunal sancionador, el Supremo, cuesta más todavía asumir una amnistía que la mayoría de los magistrados no afines al PSOE, y algunos afines cuyo silencio es revelador, consideran inconstitucional. También queda en una posición incómoda el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, un magistrado que más allá de su simpatía demostrado al socialismo, mantenía una imagen de profesional incuestionable.Esa imagen hoy se tambalea, aunque quienes todavía le consideran un hombre riguroso profesionalmente, prefieren no pronunciarse hasta saber cómo va a actuar ante los miembros del TC cuando llegue el momento de tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no de la ley. Que se presentará en Las Cortes como una proposición de ley una vez que finalicen las negociaciones con Puigdemont y Junqueras y se acepten, o se “limen” sus exigencias. Que crecen a medida que se acerca la fecha límite de presentar la proposición… y que el Ejecutivo acepta sin que se advierta un gesto de contrariedad en el presidente y en sus ministros.LA BAZA DE LA UNIÓN EUROPEAHay posibilidades de plantar cara a la situación, aunque es difícil que salgan adelante.La más viable es que la responsabilidad de plantar cara a la amnistía proceda del Tribunal Supremo, el único órgano que puede hacerlo desde que se abolió que recurso previo que paralizaba la aplicación de una ley hasta que se pronunciara el TC sobre su constitucionalidad.Recaería el recurso en los fiscales de la Sala Segunda del Supremo que fue la que condenó a los que ahora serían beneficiados por la ley de amnistía; pero esos fiscales, para iniciar un procedimiento contra su aplicación en cuanto apareciera en el BOE, tendrían que contar con el aval de la Fiscalía General. Y es conocido que el Fiscal General Álvaro García Ortiz es un hombre de la máxima confianza de la ex fiscal y ex ministra Dolores Delgado, y absolutamente afín actualmente al presidente del Gobierno.Un camino que también se baraja estos días es el acudir a la Unión Europea, que ya tomó decisiones respecto a Polonia y Hungría por la intervención de sus Gobiernos en nombramientos y asuntos judiciales en los que no tiene competencia, faltando así al respeto del Tratado de la Unión y a una de las reglas básicas del Estado de Derecho, la independencia de los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. La injerencia de los Ejecutivos polaco y húngaro en cuestiones estrictamente judiciales obligó a intervenir a la Comisión y al parlamento Europeo, que ha sancionado a los dos países. Esa misma fórmula podría aplicarse a España, pero tendría que llevarse a través del Parlamento Europeo, operación en la que trabajan conjuntamente los eurodiputados del PP y Ciudadanos y los grupos a los que pertenecen dentro de ese parlamento, PPE y Renew, que junto a parlamentarios del grupo de Vox, Conservadores y Reformistas, tendrían la mayoría necesaria.El problema, muy serio, es que si se aprueba una sanción a España por no cumplir el Tratado de la UE, podría afectar a los fondos europeos destinados a nuestro país… lo que hace muy difícil la decisión sobre la conveniencia de llevar la ley de la amnistía a las instituciones europeas.PUIGDEMONT JUEGA CON VENTAJA FRENTE A JUNQUERASParadójicamente, en el caso de que el TC necesitara meses, o incluso más de un año para pronunciarse sobre la amnistía, y un recurso del TS paralizara su tramitación y por tanto su entrada en vigor hasta que el TC dictaminara que es constitucional, la única persona a la que no afectaría ese recurso sería a Carles Puigdemont, porque el juez Llarena no ha tenido la posibilidad, en estos seis años de fuga, de tomarle declaración y por tanto no está condenado. Podría regresar a España en cuanto las Cortes aprobaran la ley, sin ser arrestado. Incluso podría ser candidato a la presidencia de la Generalitat, su objetivo.Sin embargo los condenados e indultados, se encuentran con que ese indulto no contemplaba el levantamiento de su inhabilitación, solo los delitos penales. Lo que significa que si no hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional antes de las elecciones catalanas y además el pronunciamiento del TC es de constitucionalidad de la ley, Oriol Junqueras no podría ser el candidato de ERC, pero sí Puigdemont como candidato de Junts. Con Aragonés, de ERC, batiendo palmas porque no tendría que pelear por su candidatura frente a la de Junqueras, con el que las relaciones son muy tensas.La España política está centrada exclusivamente en las negociaciones sobre la amnistía y sus consecuencias, pero también la España social. Las redes sociales están plagadas de comentarios de votantes socialistas, incluso de militantes, que con nombre y apellido anuncian que no están a favor de la amnistía y repiten que esa ley no cuenta con su voto, lo que se traduce que, en caso de elecciones generales, no volverían a votar PSOE. Sin embargo hoy nadie contempla que se produzca fuga de votos de parlamentarios socialistas.Se equivocan Feijóo y sus colaboradores pidiendo a los diputados del PSOE que no apoyen a su secretario general cuando llegue al parlamento una Ley de Amnistía tan cuestionada. Se equivoca Feijóo porque, si no insistiera tanto en cuestionar la lealtad de los diputados socialistas a su país, las dudas confesadas de varios de ellos podrían provocar una ruptura de la disciplina de voto. Pero nunca lo harán si parece que se pliegan a lo que pide el líder de la oposición.