De la ‘Iscodependencia’ a otros detalles

Sábado fatídico en La Rosaleda, pues a la paupérrima imagen del equipo se sumó la lesión de su principal argumento, Isco Alarcón. Pocos equipos tienen tanta dependencia de un futbolista como la de este Betis con el malagueño, por lo que su largo tiempo de ausencia se toma como lo que es, una catástrofe de impensables consecuencias. Afortunadamente, la constatación de que el papel de Lo Celso sube cuando no padece la sombra del mago malagueño puede servir para paliar más o menos su baja.

Pero la vida sigue y sin Isco tiene el Betis una tarea que consiste, ni más ni menos, en revalidar los logros conseguidos bajo el mando de Pellegrini. Ahora bien, la pretemporada no ha arrojado luz y si ante el Como bien debió ganar, el duelo con el Málaga mueve al pesimismo. Lesión de Isco aparte, la facilidad con que el contrario le hizo gol es preocupante y ahí sí debe cuestionarse la planificación.

La vulnerabilidad en defensa es alarmante, pues si la permeabilidad por los flancos es un mal endémico, el agujero central que originó la apertura del marcador pone los pelos como escarpias. Bellerín, Ricardo y Junior no están a la altura de las necesidades, lo que ya se sabía antes de ser repescados o fichado en el caso del suizo. Algún experto dice que falta un pivote defensivo, un extremo y un punta, pero habría que añadir a la lista algún lateral que sepa que su primera obligación es defender. En fin, detallitos a nada de que salga el toro en puntas.