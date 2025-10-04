Por Netflix ha reaparecido una comedia de TVE de finales de siglo, A las once en casa, capaz de reunir a Antonio Resines, Carmen Maura y Ana Obregón. Parecía Hollywood. Los espectadores de ahora la pueden contemplar como un ingenuo fósil de cuando había mucho por aprender entre los que hacían series en nuestro país.

En aquella mejorable sitcom estaba un joven actor, Javier Manrique, cuyo rol de mánager le catapultó a protagonizar la siguiente serie de humor para el prime time (qué tiempos aquellos de un prime ancho, sin mirar de reojo al móvil), de la Primera, Jacinto Durante, representante. Con título de pareado, de tebeo, la serie pasó con más pena que gloria por la parrilla del 2000. Es recordada por el cameo del entonces ministro Rajoy que ha pasado a la posteridad. “Caramba, el gran Isaías”, decía el muy y mucho presidente al coincidir por el pasillo con Juan Luis Galiardo.

Antonio del Real no tuvo tino para dar brío a los guiones y César Benítez, productor de la futura firma Plano a Plano, tuvo más adelante proyectos mejor construidos. Manrique intentó salvar a Durante y a sus tramas pero era un naufragio que se veía venir desde la segunda escena. El joven actor, agente artístico en la vida real, se resignó a papeles secundarios y ayer nos enteramos de su fallecimiento a los 56 años cuando llevaba bastante tiempo apartado de las pantallas. Eva Isanta era la mujer de aquel Jacinto Durante. Le quedaban unos años para hacer Aquí no hay quien viva, antes y después de las comedias en la TV en España.