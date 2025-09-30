Jornada en positivo

Los principales índices europeos tuvieron una sesión positiva. Ningún índice destacó notablemente, el Íbex 35 cerró con un descenso del 0,2% debido al sector bancario y de utilities. En Europa el Euro Stoxx 50 cerró con un aumento del 0,1% apoyado por el sector del lujo y la tecnología, y el Dax alemán cerró plano.

En España, conocimos que Indra estaría intentando adquirir Tecnobit, la filial del grupo Oesía. El grupo de momento no estaría interesado en vender y se centra en cumplir su plan estratégico a 2030. Las mejores empresas de la sesión fueron Grifols (+2,4%), Cellnex (1,7%) y Rovi (1,3%). La parte negativa la puso el sector financiero y las utilities.

En EEUU, la noticia del día fue la confirmación de Electronic Arts de la oferta de sus actuales accionistas para hacer la empresa privada a un precio de 210 dólares, los rumores llegaron el viernes y provocaron una subida del 15% en la cotición. Ayer todo el sector de videojuegos reaccionó con avances. Al cierre europeo, el S&P 500 subía un 0,2% y el Nasdaq, un 0,5%.

El barril de Brent se mantiene a la baja con un descenso del 3,4% hasta los 67,7 dólares por barril, después de conocerse que la OPEC planea incrementar la producción en 137.000 barriles diarios.