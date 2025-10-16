Jornada de subidas

Los principales índices europeos subieron dados los buenos resultados empresariales y el aumento en las expectativas de dos recortes de tipos de 25 puntos por parte de la Fed en lo que queda de año. El Íbex 35 cerró con una caída del 0,1%, el CAC 40 fue el que más ha subió con un 2,0% ante las noticias del Gobierno y el Euro Stoxx 50 avanzó un 1,0%.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, propuso una tregua arancelaria larga a cambio de que China aplazara su plan de endurecer los límites sobre las tierras raras críticas. No obstante, el repunte de las acciones globales en el último medio año promovido por el auge de la IA y recortes de tipos, se ve limitado por futuras escaladas de tensión entre EEUU y China y la probabilidad de que haya más restricciones sobre tecnologías clave.

En Francia, la decisión del primer ministro Sébastien Lecornu de retrasar la reforma de las pensiones hasta después de las elecciones de 2027, ha dado confianza a que se evite otra elección en breve.

Viscofán negó las acusaciones de Hunterbrook, propiedad de Hunterbrook Capital, asegurando que cumplen con las medidas medioambientales en su planta en Illinois tras acusarles de emitir gases tóxicos que producen daños neurológicos, respiratorios y cardiovasculares.