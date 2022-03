Los juicios de la turba

Ocho días de paro de los transportistas. Ocho días de los que, al menos en el 50 por ciento de ellos los medios hemos hablado más de desabastecimiento, que de las auténticas reivindicaciones de los implicados.

El Gobierno ha ofrecido una rebaja del gasóleo equivalente a 500 millones de euros, pero se lo ha ofrecido a quienes no protestan en las carreteras y en los alrededores de las áreas logísticas. A esos no les reconoce como interlocutores y ellos, a lo suyo: con nosotros no han negociado y seguimos a lo nuestro.

Como el desabastecimiento parece abundar más en los grupos de WhatsApp que en las estanterías de los supermercados, me quedan dos conclusiones. La primera que alguien se está haciendo de oro acaparando productos y encareciendo los precios, y dos, que vaya peligro que tienen los juicios paralelos y las conclusiones, a menudo precipitadas y erróneas, que extraemos los ciudadanos de a pie bombardeados por los medios.

En estos días me da por fijarme en las herramientas que tenemos en la redacción para ver el auténtico interés de nuestra audiencia en las informaciones que se publican. Ellas no mienten, como cuando todos decimos que vemos los documentales de La 2 y ninguno sale en los registros de los programas más vistos.

Y en lo que a nosotros se refiere, el paro de los transportistas ha pasado al cajón de las noticias de ayer. Al menos hoy.

El juicio del día de la audiencia ha ido más hoy por el hallazgo del cadáver del hombre acusado presuntamente de abusar de varios menores. Este tema vaya que si ha despertado el interés de los usuarios de la web.

En los comentarios en la noticia, en nuestras redes sociales, ahí sí que hemos detectado hoy un claro ejemplo de los peligros de la inmediatez. La "turba", como la definía un comentario, ha hablado y sentenciado. Y eso sí que es un peligro.

No quedó tiempo para la justicia e incluso da igual. Y es grave.

Por este caso en particular, muy grave, en el que lo primero que le sale al común de los mortales es celebrar el desenlace, y por cualquier otro en el que dictamos sentencia en función de nuestros valores, reglas, ideologías y opiniones, que como los culos, todo el mundo tiene uno.

A menudo le digo a mi hija cuando protesta con el clásico "no es justo" preadolescente, que ley y justicia no siempre van de la mano y eso, automáticamente nos enerva más. Llenas están las hemerotecas de portadas condenatorias de cientos de personas que luego la justicia declaró inocentes, sin que encontraran en los medios el más mínimo eco de su resarcimiento. Eso no vende.

Acusación y sentencia no pueden ir de la mano. Cuando entramos a ser juez deberíamos tener presente a Gil de Biedma y no solo por haber sido hoy también el Día Mundial de la Poesía: “saber, a cada instante, que en el gesto que hacemos hay un arma escondida”.