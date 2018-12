La lección andaluza

EL resultado de las elecciones obliga a todos los andaluces -los que no vivimos de la política o de las migajas que reparte- a sentirnos plenamente orgullosos de esta tierra que ha dado una lección al resto de las regiones de España.

Muchos dudábamos de la posibilidad de un cambio, en parte por el clientelismo y el conservadurismo de que hemos hecho gala en cuatro décadas y, por otra, por la incapacidad de la oposición de presentar en todo este tiempo una alternativa creíble de poder. Los que nacimos con el régimen de Franco nos temíamos morir sin conocer otro que el del PSOE.

No obstante, no debemos olvidar que este cambio en el sentido del voto de los andaluces no ha sido impulsado por un ilusionante proyecto sustitutivo del acomodaticio socialista. Los andaluces hemos votado a la contra, hartos de una corrupción de alta o baja intensidad que impregnaba todos los ambientes sociales, cansados de ser el furgón de cola de España en lo educativo, en lo económico y en lo social, no como producto de las propuestas de la oposición o de su lema de "cambio" vacío de contenidos.

No, no se ha votado con la cabeza, sino con los riñones. Por ello, es fundamental que el centroderecha no traicione las expectativas populares. El proceso de regeneración del centroizquierda andaluz, tan necesario, necesita no de 4, si no de 8 o 12 años en la oposición para crear nuevos cuadros dirigentes, nuevas formas de hacer política, lejos de la corrupción, de los grandes intereses y del tejido de empleo y poder creado, así como nuevas ideas que profundicen más en lo social y no en las minorías y en la propaganda. Pero si el cambio tan sólo consiste en te quitas tú para ponerme yo y las estructuras de poder siguen intactas; si Canal Sur sigue en manos de los señalados a dedo por la administración socialista, con un Consejo Audiovisual del que todos los partidos cobran; si los medios de comunicación subsidiados siguen recibiendo la publicidad que los mantiene; si los empresariados subvencionados siguen en cócteles y Consejos; si la administración sigue en mano de los nombrados a dedo frente a los funcionarios de carrera, pasará lo mismo que lo que sucedió bochornosamente en Cataluña con la aplicación del 155, tras un breve paréntesis, volverán al poder los mismos que lo tenían.

El Gobierno con mayoría absoluta de Rajoy o más cercano, en Sevilla, el de Zoido, son ejemplos de cómo puede cambiar un gobierno sin que nada cambie, por una política acomplejada. Hasta la Ley de Memoria Histórica revanchista fue mantenida por Rajoy. Andalucía exige de los partidos triunfadores un cambio que permita regenerar la vida ciudadana más allá de las anécdotas de una bajada en el IRPF o en el Impuesto de Sucesiones y que abra nuevos caminos frente a la Andalucía del ladrillo, los camareros y las subvenciones, acabando con las bolsas de pobreza más grandes de España.

Andalucía está dictando un camino a España.