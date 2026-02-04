Los cinco ejes de la máquina de Telefónica
De cuando la Liga era la mejor del mundo
Recordemos cómo en el verano de 1996 con la entrada de los operadores televisivos, la Liga dio un estirón para convertirse en la mejor del mundo y veinte años después se ha ido a la décima plaza según lo invertido en fichajes. Y todo discurre con la Premier de líder gracias a un reparto televisivo más justo que el que LaLiga mantiene paralelamente con una política de austeridad que maniata a los clubes a la hora de comprar.
No se puede objetar nada a la política financiera impuesta por Tebas, pero sí podría ser más equilibrado el reparto televisivo. Un reparto que permite que los ricos sean más ricos cada día y el resto se tenga que conformar viendo cómo esos ricos se refuerzan hasta colocarse en una cota en la que la competitividad se dificulta cada vez más.
Y así pasa que España se ha convertido en un caladero donde los ingleses pescan bueno, bonito y barato, sobre todo muy barato para el poder adquisitivo de los compradores. Tenemos el caso del alavesista Carlos Vicente yéndose a un club de la Championship cobrando lo que el Alavés, de Primera, no podía pagarle de ninguna de las maneras.
Qué recuerdos aquellos de la mejor Liga del mundo y cómo duele que hasta los portugueses han gastado más en esta ventana invernal. Ha sido un mercado de muy bajo coste en general y de bajísimo para LaLiga en particular. No tenemos dado contra la política de austeridad que evita más planes de saneamiento, pero sí en el bajón de los artistas.
