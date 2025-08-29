Ligeras recuperaciones

Los principales índices europeos recuperaron parte de las caídas de ayer. El Íbex 35 cerró con una subida del 0,3%, el FTSE 100 destacó al caer un 0,4% y el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,1%.

El foco está en la publicación del índice de precios del gasto de consumo personal, excluidos los alimentos y la energía, que se estima que subiese en julio de manera interanual, lo que podría afectar a las perspectivas de inflación en el contexto arancelario.

En cuanto a datos macroeconómicos, el negativo vino en la Eurozona, con el Indicador de Sentimiento Económico disminuyendo 0,5 puntos, hasta 95,2 puntos; el positivo, en Estados Unidos, con las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo disminuyendo en la semana a 229.000 y el PIB creciendo a un ritmo ligeramente superior al estimado inicialmente.

En Francia, el primer ministro Bayrou pretende reunirse la semana que viene con los partidos de la oposición para evitar el escenario de unas elecciones anticipadas.

En julio, el miedo a la situación arancelaria, las sanciones a Rusia y los ataques a las instalaciones petroleras rusas mantuvieron el barril en torno a 70 dólares, pero ha bajado en agosto hasta 65 dólares.