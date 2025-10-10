Los principales índices europeos registraron ligeros descensos en una sesión marcada por los recortes del sector financiero y la caída de un 15% de Ferrari, tras ofrecer unas previsiones hasta 2030 inferiores a las previstas. Destacó la caída del Íbex 35 de un 0,6% por los descensos generales de los valores bancarios. El DAX 40 fue el único en cerrar en positivo por las ganancias en Salud, Comunicaciones e Industria. Por su parte, el Euro Stoxx 50 cedió un 0,4%.

En Francia, ha aumentado el optimismo por el primer ministro dimisionario sobre un posible acuerdo para la formación de un nuevo gobierno. El índice francés ha recuperado las pérdidas que registró tras la dimisión del primer ministro Bayrou a finales de agosto y la reciente de Lecornu, ante la posibilidad de evitar unas nuevas elecciones.

En EEUU los índices han frenado su avance en los últimos días El foco del mercado va a pasar ahora a los resultados del 3T, con los grandes bancos estadounidenses reportando la semana que viene.

La plata ha alcanzado su nivel más alto en décadas tras subir ayer más de un 3%. siguiendo la estela del oro en los últimos meses. Por su parte, el petróleo no ha mostrado una reacción significativa al acuerdo de paz entre Hamas e Israel.