Muchos 'likes' para Tamara

Tamara Gorro es un claro ejemplo de que quien la sigue la consigue. Acaba de estrenar Un like para…, un programa de entrevistas en Be Mad (se emite los viernes a las 20.30 horas). ¿Quién le diría a esta tronista de Mujeres y hombres y viceversa que terminaría con un programa propio en televisión? Pocos hubieran apostado por esta joven que protagonizó uno de los tronos más sonados de Telecinco. Pero ella siempre ha tenido claro que quería dedicarse a este medio y quizá ese ha sido el secreto para llegar hasta donde está hoy. Ese, y el haberse formado en la profesión. Porque al contrario de lo que muchos puedan pensar por los prejuicios hacia quienes han participado el formatos como los dating shows, Tamara ha realizado formación para ser presentadora de televisión. También le han aportado tablas sus colaboraciones en programas presentados por María Teresa Campos, Emma García o Sandra Barneda, de quienes ha aprendido cada vez que ha coincidido con ellas. Este no es el primer trabajo de Tamara como presentadora. Estuvo al frente de las galas de Navidad de Telecinco junto a Joaquín Prat y Paz Padilla, demostrando que vale para ponerse al frente de un formato.

En su nuevo programa ha encontrado el hueco que tanto tiempo lleva buscando. Un like para… tiene un estilo al Chester de Risto o a Mi casa es la tuya de Bertín. Pero Tamara cuenta con una gran diferencia, y es su espontaneidad. Durante las conversaciones con sus invitados les hace preguntas de la forma en la que las haríamos los que estamos en casa y eso consigue que el espectador empatice con la presentadora. Además escucha a sus seguidores en redes sociales y aprovecha las nuevas tecnologías para hacerles partícipes de las entrevistas, escogiendo algunas de las preguntas que los usuarios dejan en la red. Con Albert Rivera trató el tema de la gestación subrogada y con Pastora Soler habló de feminismo. Hay que agradecer que temas así tengan cabida en televisión. Valiente, entusiasta, enérgica, solidaria y feliz. Así se muestra Tamara en cada una de las entregas. Igual que lo hace siempre en sus redes sociales y en su libro, en el que una vez más da muestra de su lema: Lucha, fuerza, constancia. Comparte su día a día con la que ella llama su "familia virtual" a través de Instagram y su canal de Youtube, y eso la ha convertido en una persona muy querida. Sin duda Mediaset en esta ocasión ha acertado al contar con ella para presentar un programa en uno de sus canales más pequeños y en su plataforma online Mtmad.