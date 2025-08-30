Cuando llega septiembre

Vamos llegando a la orilla, se acaba agosto y parece como si el tiempo no hubiese corrido. Seguimos en manos de ineptos que salieron de las urnas y que miran más por sí mismos que por el país que les votó para el manejo desde el puente de mando. Pero dejemos a dicha fauna a su bola, que ya habrá tiempo de darles la espalda y caigamos en la dura realidad de que llega septiembre en el lunes más marrón del año. Septiembre es la singladura temida por todos los que no han hecho los deberes, pero septiembre es también la meta donde rinde, o debe rendir, la normalidad. Claro que no todo lo que la normalidad lleva en la valija es agradable, claro que no. Aparece el síndrome postvacacional, esa cursilada tan contemporánea, los atascos de tráfico con la imposibilidad de encontrar aparcamiento, el colegio con sus madrugones para el niño, la cruda realidad de los saldos bancarios tras tirar alegremente de tarjeta, inconvenientes varios mientras un mentiroso ególatra sigue manipulando la barca.