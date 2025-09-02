Ya llegó septiembre

Perdone la insistencia, pero le he cogido gusto a redundar sobre la incidencia de septiembre en nuestras vidas. Septiembre es como la reanudación del camino tras el punto y seguido que es agosto. Cuando llegue septiembre es una especie de cita tácita, todo se deja para septiembre, septiembre es la posibilidad para el estudiante que se distrajo en junio y el clavo ardiendo para el que no sólo se distrajo sino que dio un balance catastrófico en aquellas evaluaciones. Cuando llegue septiembre fue también una película en los tempranos sesenta en la que el galán (Rock Hudson) cogía en un renuncio a su amante (Gina Lollobrigida) precisamente por adelantar su presencia y no esperar a septiembre, que era lo pactado. Ya septiembre, los bebederos tan añorados en agosto abren y eso hace que se mire a la cruda realidad septembrina con menos prevenciones. Ya septiembre, lo peor de todo es que se acabaron las vacaciones de los políticos, esos seres que donde menos nocivos resultan es cuando están de vacaciones.