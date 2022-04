Esta sociedad cortoplacista, novelera y de valores efímeros vive una semana en el año en la que Sevilla se yergue triunfante abanderando una manera de ser y de sentir completamente distinta, donde el tiempo se detiene para descubrir a través de diferentes signos el placer de lo pausado, la verdadera razón del ser, el gusto del saber estar y el valor de lo eterno.

Y es que solamente con las puertas del alma abiertas se logra entender que para renovar el interior hace falta reproducir lo que sin aditamentos nos fue mostrado de la misma forma y nos hizo bien ética y estéticamente. Nunca se pierde quien pisa tierra conocida y siempre es mejor hacerlo sin prisa, con la calma y seguridad que da la repetición de signos adheridos a la memoria.

Estos símbolos que se imitan año tras año, nos aseguran la llegada de una realidad que permanece inalterable a pesar de los cambios e innovaciones que afectan también al ámbito de las cofradías.

Tropezar la mirada con la rampa de El Salvador, efímero puente de unión entre Dios y los hombres, y descubrir de nuevo en la mecida de la morada túnica del Señor la devoción de todo un pueblo que durante generaciones ha forjado la fe entre Sus manos, nos desvela el poder de la tradición que actúa como pasaje completo de un Nuevo Testamento inalterable al tiempo.

Las novedades y estrenos que las corporaciones anuncian con ilusión para este año vendrán a mejorar la estética ornamental de la Semana Santa y seguro con acierto, pero la entraña de la celebración seguiremos buscándola de la misma forma que nos mostraron, en los mismos sitios y en la misma mirada de amor que el paso de los siglos no borra y sigue anclada en lo profundo de cada uno.

Una noche desnuda de luna puede hacer brillar más el dulce rostro de la Virgen que cualquier candelería de plata recién estrenado. El que no lo entienda así, es que no bebió despacio de la luz heredada que no distrae, ni dispersa ni se apaga.