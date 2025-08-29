A mano el nueve de nueve, pero...

Estuvo en sus manos lograr el pleno, nueve puntos de los nueve librados y haber logrado cinco no está mal, pero tuvo tan cerca el pleno... Es la realidad de este Betis que hoy conocerá cómo será su Liga europea y la pregunta viene al pelo, ¿tendrá redondeada su plantilla para afrontarla con más garantía de éxito? El reloj va con su tic-tac innegociable hacia la medianoche que separa el lunes del martes y la impresión es que es tanto el foco que acapara Antony que se ha descuidado un tanto el remate de la planificación. O sea que un árbol de nombre Antony anda impidiendo ver la totalidad del bosque.

Y en este estado de cosas, por ejemplo causa extrañeza que Pellegrini afirme que la posición de lateral zurdo, siniestro en este caso, está bien cubierta. Y aunque siempre fui de la opinión de que el peor entrenador del mundo estaba más autorizado que el primero de los periodistas para analizar un grupo o un individuo, en esta ocasión no comulgo con el chileno. Es más, ninguno de la pareja de especialistas garantizan la impermeabilización de ese costado.

Y como esta opinión no parece que tenga visos de tomarse en cuenta vayamos a lo del árbol y el bosque. Conociendo la eficiencia de la dirección deportiva imagino que habrá una opción B para la banda derecha según se mira al campo contrario. El crono sigue su curso, las 23.59 horas del lunes se acerca de forma inexorable y si no cuaja lo de Antony a ver qué plan hay. Y hoy sabremos cómo es el grupo.