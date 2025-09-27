Mariví Fdez. Palacios

Para los que tengan que pillar su imagen al vuelo de la memoria, Mariví Fernández Palacios era la reportera que estaba en los palcos y tendidos de las plazas de toros en aquellas excepcionales retransmisiones taurinas de Canal + conducidas por Manolo Molés. Era la entrevistadora amable que entraba con el micrófono como una mano tendida a las palabras. Informaba del corazón en la recta final del Hoy por hoy de Iñaki Gabilondo a principios de los 90 y de vez en cuando conectaban con el mocoso de la SER en El Puerto de Santa María.

Mariví forma parte de aquel periodismo del corazón anterior a Tómbola y a ese pressing catch de levantar las faldas a las invitadas, como hacía Jesús Mariñas. El vociferío para imponer el chafardeo se impuso como un lamentable espectáculo durante lustros. La fallecida periodista era cronista de la gente con popularidad, de las pasarelas y los front rows, sin tener que herir de manera gratuita y sin excavar en los hígados. El mundo de los famosos interesa, siempre ha interesado, y aunque parecía no estar de moda tratar a los demás con respeto, la audiencia ha huido de las provocaciones. Con los anónimos ignorantes que sufrimos en las redes tenemos ya bastante. Colaboradora de los tiempos imperiales de María Teresa Campos, como se ha insistido en los obituarios de Mariví, mantuvo siempre una actitud cortés y contenida. Tal vez por eso las acritudes rosas de este siglo la superaron. Su muerte es motivo para recordarla y reclamarla.