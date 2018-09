Los mártires de antaño

Imagine que mañana, al llegar a su puesto de trabajo, un ente superior le comunica que a partir de hora desempeñará sus labores sin aire acondicionado. Que ni siquiera un estruendoso ventilador removerá el cargado aire de su alrededor para hacerle más liviana la jornada laboral. Imagine que ese ente, tras darle la buena nueva, la anuncia que esa situación será permanente. Que no habrá un solo día de los que le quedan a este eterno veranillo de San Miguel en el que pueda mitigar su calor. Quéjese y reciba por respuesta: "Mañana te traes un abanico y listo".

Trate a partir de ese momento de dar lo mejor de sí mismo durante las ocho horas que dure su calvario. Aguante al compañero, cumpla las expectativas del jefe, prográmese la semana, tengo listo el informe, almuerce en la oficina y esfuércese en que no le dé una lipotimia. Acabe su jornada y dé gracias por tener un lugar tan agradable al que volver a trabajar al día siguiente. Recuerde que no puede quejarse, lo tacharán de blandito y estará en el punto de mira de toda la sociedad. Sonría a pesar del calor y será el mejor de los mártires.

Mucho se habla estos días de la falta de refrigeración en la aulas andaluzas. Niños con lipotimias, refrescones a base de manguerazos y padres a pie de calle pidiendo que sus retoños disfruten en las aulas de lo que el resto de mortales disfrutamos en nuestros puestos de trabajo. Pero parece algo completamente innecesario. Las entidades pertinentes ni se mojan ni toman medidas, los no afectados parecen tener la verdad absoluta al respecto. La aclimatación de los centros educativos resulta para muchos un absurdo. Ni los pequeños pasan tantas horas ni ellos gozaron de este privilegio cuando era niños. Servidora tampoco. Ni ventilador en verano ni calefacción en invierno. Un chaquetón perenne hacía soportables mis tiritones en diciembre y un spray lleno de agua y un abanico mitigaban mis calores en mayo. No por ello me considero mejor que los niños de ahora, porque sobrevivir a esa situación sólo me hace empatizar con ellos. Si cuando mañana me siente en mi mesa tengo un chorro de aire frío que me haga soportables mis horas de trabajo, ¿por qué ellos no? ¿Por qué los maestros tampoco? Que no tengan aire acondicionado porque nunca lo han tenido se me antoja la más pueril de las respuestas.