En máximos históricos

Los principales índices europeos se acercan a los máximos históricos recientes, mientras que los estadounidenses siguen marcando nuevos. El IBEX 35 cerró con una subida del 0,6%, el FTSE MIB italiano fue el índice que más subió en Europa con un 1,1% y el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,9%.

El mercado espera que la Reserva Federal recorte tipos el miércoles, dada la gran revisión a la baja del crecimiento anual del empleo en EEUU y con la inflación manteniéndose.

Donald Trump ha informado que hablará el viernes con su homólogo chino Xi Jinping, tras las conversaciones entre los negociadores para mantener la aplicación TikTok en funcionamiento en Estados Unidos.

La agencia Fitch ha rebajado su calificación crediticia de Francia, lo que complicará la situación a su nuevo primer ministro para elaborar los presupuestos. Se espera que haya huelgas por los recortes del gasto y los empresarios amenazan con protestas contra las subidas de impuestos.

Las medidas para frenar los flujos rusos frente a las previsiones de superávit a finales de año, podrían aumentar el precio del crudo a corto plazo. Por su parte, Donald Trump, ha reiterado sus llamamientos para que Europa deje de comprar petróleo a Rusia.