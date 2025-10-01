En máximos históricos

Los principales índices bursátiles europeos registraron escasas variaciones, con los inversores mostrando cierta cautela ante el posible cierre de la administración de EEUU. Hoy a las 24:00 es el límite para un acuerdo en el Congreso que permita elevar el techo de deuda, de no alcanzarse, la administración deberá parar muchas de sus actividades, una situación que no se da desde 2019.

El Euro Stoxx 50 se ha acercado en las últimas semanas a su zona de máximos anuales. Las bolsas de España, Italia y Reino Unido conquistaron recientemente nuevos máximos, mientras el DAX alemán y el CAC40 francés están más retrasados lo que impide a su vez un tono más alcista en el Stoxx 600. Ayer destacó el IBEX 35 con un avance de un 1.04%, con bancos y constructoras entre los valores más destacados. Por su parte, el Euro Stoxx 50 ha ganado un 0,4% con avances en todos los sectores salvo Energía y Materiales.

En EEUU se registraban escasas variaciones con los índices cerca de sus máximos históricos. Destacan las tomas de beneficios en algunos de los grandes valores tecnológicos como Meta y Alphabet, mientras Salud fue el sector destacado. Al cierre de la sesión europea el S&P 500 cedía un 0,1% y el Nasdaq Composite un 0,2%.