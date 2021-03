Un mes después del épico 28-F

E L historiador del Arte José Fernando Gabardón de la Banda habla del Cristo de Humildad y Paciencia como una iconografía germano-flamenca. En la actual pandemia llama la atención un dato que aportan Luengo Mena y Recio Lamata en su Compendio General de las Cofradías de Sevilla: en la noche del 12 de septiembre de 1800 salió en procesión dicho Cristo en rogativas por la epidemia de peste amarilla que aquel año padeció la ciudad.

La historia de la hermandad de la Sagrada Cena es apasionante. Desde su triple ascendiente hasta la llegada al convento de los Terceros en 1973. Por obras en la sede de la Plaza de San Francisco, las dependencias del Ayuntamiento se trasladaron entre 1990 y 1992 a los Terceros. El último año de Manuel del Valle en la alcaldía y el primero de Alejandro Rojas-Marcos. Éste estuvo presente en el funeral que tuvo lugar en esta iglesia por el eterno descanso del tabernero y saetero Pepe Peregil, cuya fotografía destaca en el señero bar Los Claveles.La iglesia de los Terceros está en la calle Sol, una de las más largas de la ciudad, desde Santa Catalina a la Ronda de Capuchinos. En la parte que llega hasta San Román, antigua sede parroquial de los Gitanos, la calle Sol, unida por Matahacas con la antigua calle Luna (hoy Escuelas Pías), hay dos librerías, la de Antonio Castro, y Los Terceros, de Ignacio Sánchez Meléndez.

Hay una maqueta de la Cena en Tarín, una abacería frente a El Rinconcillo, taberna legendaria de 1670, cuando todavía vivían Murillo y Calderón. Pero la historia que quiero contar en esta página me la sugirió una doble visita cultural. En la Casa de la Provincia está la obra de Sebastián Santos Rojas, el padre de Santos Calero, el imaginero que permutó una obra de arte con su amigo el pintor Alfonso Grosso. Allí se ha podido ver la cabeza del Señor de la Cena. Los doce apóstoles son obra de Ortega Bru. La segunda visita fue al Museo de Bellas Artes. En la sala quinta hay un cuadro sobre la Sagrada Cena de Alonso Vázquez. Es de 1588, el año de la Armada Invencible.

De la plaza del Museo a la del Triunfo, en una la estatua de Murillo, en la otra su presencia simbólica en la Inmaculada, un recuerdo fundamental en mi acercamiento a esta ciudad. Pocas emociones superan a la primera vivencia de algo. La primera vez que viste el mar, que tuvo que ser en Puentedeume; las primeras pesadillas, después de escuchar las historias de Cara Amarilla que nos contaba Domingo, el hermano mayor de mi amigo Fernando Muela; la primera muerte (pública, la de John Fitzgerald Kennedy; privada, la de mi abuela Fronilda); mi primera comunión, el 6 del 6 del 65, que parece el móvil del diablo; la primera película (55 días en Pekín); las primeras pedaladas en bicicleta, que le cogíamos a hurtadillas al abuelo de Chechu Arista; el primer vuelo en avión, recién licenciado de la mili, destino Sevilla, con un compañero de cuartel que jugaba de portero en el Moscardó y leyendo las últimas páginas de Paradiso de Lezama Lima para vencer el pánico a las alturas. El primer beso; la primera visita al Bernabéu; el primer famoso que vi al llegar a Madrid, no recuerdo si fue Antonio Garisa o Rafael Sánchez Ferlosio; la primera entrevista de mi vida, a Francisco García Pavón en el café Gijón.

El primer paso que vi en Sevilla fue el de la Cena atravesando la plaza de la Encarnación. Había ido a pasar el fin de semana a Puertollano. No había billetes para volver. Después de ver el partido de fútbol Calvo Sotelo-Ceuta, entré en los vestuarios y le conté mi problema al delegado del equipo caballa. No me pusieron ninguna pega, hice mi equipaje y esperé junto al mercado. Era 30 de marzo de 1980. Domingo de Ramos. Cuando cuatro décadas después fui a la hemeroteca y leí en la Hoja del Lunes la crónica del partido, no me sorprendió tanto mi memoria como ver el resultado. El Ceuta había perdido 2-0 con el Calvo Sotelo y sin embargo me aceptaron como polizón para su barco de secano. Se alojaron en un hotel de la Puerta Carmona (el Hotel Fleming). No pude atravesar la marea humana. Esperé a que pasase el impresionante paso de la Cena para dirigirme a la pensión de Inés, en la calle Alonso el Sabio, antes Burro, esa calle que une Puente y Pellón con Pérez Galdós, el montañés que se vino a Sevilla y el canario que con sus primeros dineros se compró una casa en la Montaña.

Frente a la iglesia de los Terceros está la Sala Cero, donde en plan Ben-Hur o Quo Vadis? vuelven los de Síndrome, Víctor Carretero y Práxedes Nieto, con Una de romanos, con dirección de Fernando Fabiani, médico de familia que conoce bien los entresijos de Roma porque encarnó a Pilatos en la obra de José Luis Losa. Romanos y judíos hermanados en la misma calle. La cultura y la fe han hecho más llevadera esta horrible zancadilla del destino. En la Sala Cero también se anuncian trabajos conmemorativos de los 250 años del nacimiento de Beethoven y los veinte años de Alex O’Dogherty en el espectáculo como hombre-orquesta.En Radio 3 oigo unas sevillanas del grupo Califato ¾ y el estribillo es una cita en Pascual Márquez, 83.

El nombre del torero de Villamanrique de la Condesa que hizo el paseíllo con Sánchez Mejías y con Rafael Alberti en la plaza de Pontevedra y cuyo entierro aparece en la novela Florido Mayo de Alfonso Grosso, el sobrino del pintor que le regaló un cuadro a Sebastián Santos Rojas a cambio de una escultura. En estas sevillanas hay alguien que le roba un beso a su amada y se va al monte para recordar ese momento y le promete que ganará mucho dinero para pagarle una estatua en la plaza de los Terceros. Un mes y dos días antes fue el referéndum del 28-F. El almuerzo que el Gobierno quería convertir en merienda. Dos semanas antes de aquel Domingo de Ramos Félix Rodríguez de la Fuente murió en Alaska al estrellarse la avioneta que lo llevaba a rodar materiales para El hombre y la tierra. Por ahí andará recogiendo maravillas para El hombre y el cielo.