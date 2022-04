Entre miedos

El miedo atroz de Cuadra Fernández a mostrarle la clara segunda amarilla a Camavinga con 2-0 ya, fue el miedo atroz que dejó petrificado en la segunda parte a todo el Sevilla, desde los jugadores al cuerpo técnico y hasta a la grada, que asistió helada, como no queriendo asimilarlo, a la dolorosa descomposición de su equipo.

La madre del cordero radica en la pésima calidad defensiva de los sevillistas que no son defensas si no están sobre la hierba Fernando Reges, sobre todo, y Thomas Delaney. Lopetegui no lo soluciona. Se vio ante la Real Sociedad, que perdonó lo que sólo perdona un equipo de la candidez de los esasonenses. Salió David Silva con su trotecito ya de vieja gloria y él solo bailó a todos los blancos.

Con el Granada pasó algo muy similar. Pero no hubo drama porque los nazaríes son lo que son, una formación en caída libre que es capaz de encajar cuatro goles ante un rival directo como el Levante en su propio feudo.

Y claro, el Real Madrid no es ni la Real ni el Granada. Por muy cansado que llegara de la ardiente batalla ante el Chelsea, la calidad física de la plantilla que maneja Ancelotti sigue rayando muy por encima de la que desarbola Lopetegui desde el área técnica. Da grima ve cómo se repliegan los Joan Jordán, Rakitic, Gudelj, Óliver Torres. Cómo jamás llegan a un balón dividido. Cómo se giran o arrancan con la cadencia de un palio.

La entrada de Óliver por el Papu hizo retroceder al Sevilla diez metros. La de Gudelj por el Tecatito, otros diez. Y mientras más nervioso se ponía el equipo con sus constantes fallos en la entrega desde atrás, más nervioso se ponía Lopetegui en su banquillo de las torturas. Porque, para él, dirigir un partido es una tortura.

También lo fue ayer la segunda parte para el sevillismo, que claudicó. Pudo sacar toda la rabia por el mangazo de la jugada de Camavinga y prender la hoguera. Pero no. Pareció dimitir de la aventura de esta temporada. Y fue lo peor.