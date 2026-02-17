Ya no parece tan vulnerable

Fue como un punto de inflexión, una especie de catarsis para cambiar a mejor, mucho mejor. Aquella debacle copera con el Atlético de Madrid sirvió para embocar un tiempo bonancible que dio como resultado dos triunfos consecutivos en campo contrario. ¿Fue ponerse en escena con más precauciones? En bloque bajo lo califican los neoexpertos en la materia y quizá sea por eso, pero quedó demostrado que el Betis es menos vulnerable.

Seis puntos de seis y como visitante habla bien a las claras del momento que vive este Betis al que Pellegrini no deja que se caiga. Cierto es que tiene devaneos como los de Oviedo y Vitoria, por citar los más recientes, pero que este Betis del chileno es fiable no puede ponerse en duda. Partiendo de un portero tan competente como Álvaro Valles y con las líneas más juntas, la tremenda ausencia de Isco va paliándose mediante la idea de grupo recuperada.

Paralelamente al éxito propio, las flaquezas ajenas están jugándole tan a favor que puede asegurarse que la quinta plaza se asienta sobre un colchón que permite hasta mirar, incluso, hacia más arriba. Buen fichaje el de Fidalgo y con Fornals confirmado como piedra angular del edificio, mención especial merecen los dos extremos. Con calidad para repartir Antony, la velocidad y la mentalización positiva de Abde han convertido al Betis en un aspirante con fundamentos para dar y regalar. Ahora viene un tiempo valle en el calendario, pero cuidado, que el Betis es el Betis.