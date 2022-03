No me toquen los danones

Cuando vinieron a por papel higiénico, no dije nada, soy socio del Costco, tenía de sobra; cuando vineron a por el aceite de girasol, tampoco dije nada, yo frío con aceite de oliva; ahora vienen a por la leche y yo tomó el café solo… Pero, ¡ay, no me toquen los yogures que soy padre de familia numerosa!

Perdonen la osadía de (mal) parafrasear el poema del alemán Martin Niemöller. Y la superficialidad, a pesar de que el conflicto del transporte esté tomando tintes cada vez más dramáticos, -Feijoó ha pedido incluso que el Ejército se movilice para el transporte de leche, carne o pescados, así está el patio-, que vuelvo a centrar mi Crónica de un día en el paro en el sector porque es el tema candente que parece preocuparnos a todos, a las personas de la calle que se ríen de la agenda setting y a los que se encargan de llenar horas y horas de contenido en tertulias de televisión.

Los grupos de Whatsapp están incendiados con mensajes catastrofistas sobre las estanterías de los supermercados y las listas de periodistas en Twitter ocurre lo mismo: vengan lineales vacíos, de congelados, de frescos...

Si pudiera, y tuviera tiempo, haría un estudio sobre estos desabastecimientos (¿actuales?, posibles, futuros…) relacionándolos con la zona donde se encuentre el establecimiento en cuestión. No tengo certezas, pero tampoco dudas, que diría aquel, de que en las tiendas de los barrios más humildes no arrasan (porque la economía no lo permite) con los productos que nos avisan se pueden acabar en breve.

Ya lo ha anunciado una conocidísima marca de yogures: van a parar la producción 24 horas si esto sigue así. ¿Apuestan la foto estrella? Miki y Duarte hoy lo han expresado como siempre magistralmente con la viñeta dedicada al tema. ¡Somos la leche!

Todos deberíamos contribuir no comprando más de lo necesario, sin acopios absurdos que solo contribuyen a engordar la bestia que todos llevamos dentro. Ni aceite ni papel higiénico ni yodo 'antinuclear'. Dice muy poco de nosotros y nos pone al mismo nivel de aquellos que paran y obligan a parar a quienes no quieren hacerlo pinchando las ruedas de sus camiones. Todos culpables.

Mientras, el camionero que inició las protestas en redes sociales, un albaceteño de Hellín, Albacete, con mejores formas, pero con parecidos adjetivos, recuerda vagamente a ese médico granadino que movilizó a media Andalucía contra el gobierno de Susana Díaz. A golpe de vídeo y de redes. No olvidemos que hay quien consideró a Spiriman la manó que asestó el golpe de gracia al ejecutivo socialista.

Lo siguiente que nos espera es la falta de pescado. Las cofradías de toda España decretan tres días sin faenar para exigir al Gobierno medidas como las de Francia para abaratar el combustible. Al final, transportistas, pescadores y padres de familia numerosa queremos lo mismo: que baje el gasóil.

Sea sobre el IVA o sobre Impuesto Especial de Hidrocarburos, queremos una bajada y la queremos ya. Pero tenemos que recordar: bajan los impuestos pero no queremos que nos toquen los servicios que se pagan con ellos. A ver si vamos a tener que hablar de “cuando tocaron la sanidad, no me quejé, tengo seguro privado; cuando vinieron a por la escuela pública…”.