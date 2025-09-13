Noche para la nostalgia

Pasarán los días y el recuerdo de la noche del 10 en el Alcázar no sólo pervivirá sino que irá vivificando hasta que llegue un día en que la fecha cobre carácter de efeméride. Se recordará como el día en que la sociedad civil sevillana se reencontró con dos de sus hijos más preclaros, quizá los dos políticos más importantes de cuantos nacieron a la sombra de la Giralda. Los hombres que más tiempo manejaron la barca y ya definitivamente reconciliados tras un desencuentro que se alargó más de lo deseable. Y en la noche preotoñal en la Montería, todo el espectro de una sociedad civil que no deja de añorar dos figuras de ese calado. Fue una velada que ya el tiempo se encargará de multiplicar el sentimiento nostálgico por una época de nuestras vidas que tanto echamos en falta. Felipe y Guerra bajo la noche del mejor cahíz de tierra y como testigo una sociedad que no se explica cómo aquello de entonces derivó hasta esto de hoy. Cosas que pasan, pero por qué cualquier tiempo boyante va a peor, mucho peor.