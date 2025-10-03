Una noche con vida

Hoy, primer viernes de este templado octubre, tenemos en la agenda una nueva tradición, que ya se sabe que en esta tierra de garbanzos los eventos tardan un suspiro en convertirse en tradición. Se trata de esa Noche en Blanco en que todo permanece abierto con la consiguiente afluencia de personas por calles, iglesias y lugares monumentales. Es lo de esta noche como una Madrugada sin carreritas y con una afluencia considerablemente menor. Es un invento ciertamente interesante con una innovación que le suben el nivel. Se trata de la visita a las cubiertas de la Catedral, ese mundo desconocido para la inmensa mayoría de nativos. Es una experiencia interesante, ofreciendo unas vistas inimaginables y si puede no se la pierda. Esta Noche en Blanco, iniciativa de Sevillasemueve, nació a semejanza de las creadas en Berlín hace treinta años y en París un lustro después. Esta noche, zafarrancho de aperturas en museos, templos, comercios para una oferta de interesante novelería ya tradicional.