Para muchos lectores de mi generación, la novela Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, es la mejor imagen de una guerra –la Primera Guerra Mundial– que desde el punto de vista militar pasará a la historia por la pobreza de las tácticas empleadas por ambos bandos.

Desbordados por las nuevas tecnologías, que multiplicaban la potencia de fuego de sus ejércitos sin añadirles movilidad, los incompetentes generales de aquella época –algunos sin más mérito que el de haber nacido en una familia de gloriosa tradición militar– olvidaron todos los principios de lo que Sun Tzu llamó el arte de la guerra. Bajo su torpe liderazgo, los campos de batalla de la Gran Guerra se convirtieron en carnicerías estériles donde lo que en realidad estaba en juego no era la superioridad de un ejército sobre otro, sino qué sociedad aguantaría más tiempo los inenarrables sacrificios de la contienda.

Con toda su inmensa crueldad, la Segunda Guerra Mundial devolvió a la táctica el protagonismo que nunca debió perder. Los generales y almirantes de la época, más profesionales y mejor preparados que sus predecesores, recuperaron los principios clásicos y volvieron a plantear sus campañas buscando el desequilibrio, más que el choque. Un desequilibrio para el que las mejores herramientas fueron –y siguen siendo– la maniobra, la sorpresa y la iniciativa.

Pero la historia, a veces, se repite. En pleno siglo XXI, otros generales incompetentes, quizá elegidos por su afinidad con el régimen de Putin más que por sus méritos profesionales, vuelven a empeñar sus fuerzas en batallas posicionales que nada resuelven, bajo la infundada esperanza de que su enemigo, incapaz de soportar tanto sacrificio, terminará por ceder.

¿Cree el lector que exagero? En un artículo publicado el pasado 19 de diciembre en el portal militar Infodefensa, escribí: "¿Qué va a hacer mañana el ejército ruso en Ucrania? Me atrevo a decir que continuará atacando Bajmut, castigará las ciudades de Kherson y Zaporiyia por el mero hecho de estar más cerca del frente y, si toca, lanzará una oleada de misiles sobre la infraestructura energética del enemigo". Han pasado cuatro meses desde entonces. Han muerto miles de hombres por ambos lados y han caído centenares de misiles en las ciudades ucranianas. Sin embargo, si hoy volviera a hacerme la misma pregunta, tendría que dar la misma respuesta.

¿Sin novedad, entonces, en el frente? Puede, pero conviene releer la novela de Remarque para entender lo que está oculto detrás de esas palabras: impotencia, torpeza y, sobre todo, sangre, dolor y muerte. Para que nada ocurra, Rusia y Ucrania –agresor y agredido, no cabe olvidarlo– tienen que alimentar la hoguera del frente con armas y con soldados. Soldados que no son peones de ajedrez, sino personas que tienen sueños, esperanzas y miedos. Como también tienen sueños, esperanzas y miedos los que ven la guerra desde sus casas.

Desde la perspectiva de Ucrania, no es difícil encontrar argumentos motivadores para quienes llevan sobre sus hombros el peso de la guerra. Como ocurre desde la noche de los tiempos en el bando que defiende su tierra de un invasor, el sueño es la libertad. La esperanza se pone en el valor de sus soldados y, en este caso, en el apoyo militar y económico de Occidente. Y el miedo de los ucranianos –a menudo el factor más poderoso a la hora de contrarrestar el miedo al enemigo en el frente– se personaliza, mejor que en ningún otro lugar, en Bucha. Después de lo ocurrido allí, es fácil entender que ningún soldado de los que arriesga su vida en combate quiera ver a los rusos en su propia ciudad, maltratando a su familia, saqueando su hogar.

Pero, ¿qué pasa en Rusia? Nunca es fácil encontrar argumentos para apoyar lo que, cada día con mayor claridad, demuestra ser una extemporánea campaña de conquista, sin otra base que el supremacismo étnico que antaño sustentaba las aventuras coloniales.

El sueño que Putin ofrece a los rusos es recobrar la grandeza de épocas pasadas a costa de los nazis, ateos y drogadictos ucranianos, a quienes un día se les presenta como hermanos caídos y el siguiente como seres infrahumanos. El problema de este argumento, además de sus inherentes contradicciones, es que exige encontrar inspiración en épocas de las que Rusia no guarda un grato recuerdo. Por mucho que Putin trate de fomentar el nacionalismo rehabilitando la memoria de los zares o del propio Stalin, es difícil lograr que el ciudadano medio sintonice con los tiranos de su pasado, hasta hace muy poco tiempo denostados por el régimen.

La esperanza de buena parte de los rusos no está puesta en la victoria, ya que poco se juegan en Ucrania y ese argumento de las "reconocer las nuevas realidades territoriales" con el que Putin trata de ocultar la palabra "conquista" tampoco parece particularmente estimulante. En ausencia del anticuado botín, que a tantos atraía en el pasado y hoy solo enriquece a los oligarcas, ¿quién daría la vida por unas "nuevas realidades territoriales"? Probablemente la mayor parte de los rusos sueña –aunque no se atreva a decirlo– con una paz que les devuelva la prosperidad económica, que permita volver con sus familias a quienes huyeron de la movilización y que aleje de los hogares el temor a nuevas llamadas a filas.

Por último, el miedo que sienten muchos rusos no lo inspira Ucrania ni la OTAN. ¿No ha dicho el propio Putin que Rusia es invencible? ¿No ha insistido Medvedev, con mucha razón, en que ninguna potencia nuclear puede ser derrotada? No tenemos estadísticas fiables, porque en Rusia es un delito no apoyar la guerra. Pero el mero hecho de su criminalización sugiere que, para una parte sustancial de la población, el miedo lo provoquen la FSB, la politizada policía y esos dóciles jueces que acaban de dictar una sentencia de dos años de cárcel al padre de una niña que presentó en la escuela un dibujo contra la guerra.

¿Puede el miedo de los rusos a su propio líder dar la victoria a su país en una guerra larga? La historia sugiere que no. Es bastante más probable que, con el paso del tiempo, caiga el tirano que lo provoca, víctima de una revolución de uno u otro signo. Pero basta dirigir la vista a Corea del Norte y a su régimen, del que la Rusia de Putin empieza a copiar alguno de sus signos de identidad, para entender que el miedo sigue siendo un arma poderosa que puede hacer que la guerra de Ucrania, como la de Corea, se nos haga eterna.