Objetivo cumplido con sordina

Decididamente la selección nos tiene muy mal acostumbrados y ese empate de anoche en la Cartuja nos supo a poco. A pesar de que todos los objetivos se habían cumplido, lo que se preveía como una fiesta más en ese cúmulo de recitales ofrecidos no nos dejó buen sabor de boca. Y cuando a los cuatro minutos se inauguraba el marcador con gol de Dani Olmo, todo se auspiciaba de color de rosa, sobre todo porque a la media hora ganaba España 80-20 en porcentajes de posesión.

Y todo frente a la Unidad B de Turquía, que para eso Montella había reservado gente básica con vistas a la repesca. Pero España fue perdiendo tensión, esas recuperaciones tras pérdida no estaban sincronizadas, por lo que el gol de Gul al borde del descanso fue como jarro de agua helada que iba a surtir un efecto negativo en la reanudación.

Un par de paradones de Unai precedieron al cañonazo de Ozcan que volteaba el electrónico. Y aunque la proeza otomana era imposible, una derrota quebraba una racha victoriosa que metía un mal rollo en el cuerpo. Pero de ahí no se pasó y el gol a trancas y barrancas de Oyarzabal medio dejaba las cosas en su sitio. Ya Turquía defendía con diez hombres, o sea con todos menos el portero, y se rozó ese gol que diese el triunfo, pero lo evitó Bayindir con un paradón portentoso a un misil de Baena. Acabó la fiesta en paz, pero con sabor agridulce porque esa superioridad que el equipo ha mostrado desde tiempo inmemorial no salió a relucir.