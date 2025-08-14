Optimismo generalizado

Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento alcista durante la jornada. El Eurostoxx 50 cerró con un ascenso del 1%, el CAC 40 francés del 0,7%, y el DAX alemán registró subidas del 0,7%. El IBEX 35 cerró en máximos tras una subida del 1,1%.

En España, el IBEX logró superar los 15.000 puntos por primera vez en 18 años en un clima de optimismo bursátil global y empujado por un gran año de los servicios financieros. En la jornada destacamos las subidas de Rovi (+3,3%), Fluidra (+2,6%) y Grifols (+2,3%), compañías a las que el descenso en las Tires de los bonos les favorece debido a su apalancamiento. Además, destacamos a todo el sector bancario y de utilities, que ascendió más de un 1%.

En Europa, la sesión estuvo dominada por el rebote en el sector tecnológico, focalizado en Prosus (+3,7%) tras los buenos resultados de Tencent. SAP y el sector del lujo europeo rebotaron tras dos jornadas de descensos continuos. Louis Vuitton y EssilorLuxottica se alzaron como los grandes ganadores en Francia, mientras que Bayer y SAP lo hicieron en Alemania con subidas superiores al 3%. La parte negativa la puso Schneider Electric y TotalEnergies con descensos superiores al 1%.