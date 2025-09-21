Dos orejas a Canal Sur

Fantástico papel el que está cuajando la Junta en la salvaguarda y recuperación de la Fiesta Nacional. Con el eficaz Antonio Sanz al mando de las operaciones, la televisión pública le ha hecho un hueco en su parrilla a través de un año que arrancó con la Feria de Sevilla y que desde muchos puntos de la región ha difundido festejos de todos los niveles. Corridas de toros, novilladas con y sin caballos, un puñado de plazas andaluzas se han asomado a nuestra pequeña pantalla en lo que hemos de considerar como una sacudida de complejos de los muchos que atesora la derecha de este país. Cuando la televisión de todos sólo da noticias taurinas si son desagradables, las autonómicas que maneja el PP han dicho que ya está bueno lo bueno y que el toreo es patrimonio de cuantos hemos visto la luz en esta piel de toro. Formidable la noticia de que Morante, Roca, Ortega, Aguado y demás van a torear en nuestras salas de estar. Gran noticia.