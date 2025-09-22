Otoño, entre nosotros ya

Ya era hora y será esta tarde a las 20.19 horas cuando el otoño se haga entre nosotros. El otoño, esa estación que dura lo que tarda en llegar el invierno según Sabina, se ha estado haciendo esperar más de la cuenta a causa del verano más largo y cálido que se recuerda. Según quienes enarbolan la bandera del cambio climático, esa y no otra ha sido la causa de tanto padecimiento y al fin nos encontramos con la entrada oficial del otoño. El otoño es la estación con menos literatura y hasta se emplea peyorativamente cuando se esgrime lo de llegar al otoño de nuestras vidas. Es la estación menos cantada por los poetas, pero a un servidor, natural y vecino de Sevilla, le encanta el otoño sevillano. Su confortable temperatura habitual y su luz, esa que estalla en las atardecidas derramándose pletórica en la fachada de San Telmo hasta convertirla en polícroma paleta donde se citan los colores más dispares. Ea, pues a las 20.19, otoño.