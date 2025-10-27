Quien paga manda

Coincidente con la celebración de la Feria del Libro y tras desayunarme con la magnífica entrevista del compañero Moliní a Trapiello, ese poseedor de la objetividad más lúcida, he de convenir en darle la razón a Pérez Reverte sobre su opinión del controvertido Premio Planeta. Opina el padre de Alatriste que el ensolerado premio que crease José Manuel Lara ni se gana ni se pierde. Abunda el cartagenero en el carácter promocional que con el premio le da la editora a determinado libro. Premios que en los últimos tiempos suelen recaer en rostros conocidos más que en méritos literarios y preferiblemente en personajes televisivos que andan en la órbita de Antena 3, la cadena amiga de la editora. Le ha tocado esta vez al polémico Juan del Val y un servidor cree que toda editora tiene derecho a publicitar un libro cualquiera. Y viendo el berrenchín en las cloacas asociales, me alegro que Planeta premie a quien quiera.