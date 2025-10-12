A paso de oca hacia el Mundial

Esto va bien, muy bien; mejor dicho, esto continúa estupendamente. La selección va de recital en recital y nada más lejos de lo ocurrido que lo que reflejaba el electrónico a la finalización. Resulta que lo ocurrido anoche en el Martínez Valero fue una reedición de lo que viene ofreciendo España bajo la batuta de Luis de la Fuente. Fue un soliloquio de campana a campana, con Unai Simón de espectador en localidad bastante alejada de donde estaba la pelota. El recelo que suponía no contar con esos dos diablos desarboladores de sistemas defensivos muy pronto desapareció.

A falta de Lamine, Pedro Porro en una actuación completísima y haciendo olvidar a Nico, el tándem Cucurella-Yeremi Pino. Lo cierto es que Mamardashvili no daba abasto y que al descanso se fuese sólo con el gol de Yeremi era pura anécdota. La única sombra era la cortedad del marcador, pero los georgianos no daban motivos para preocuparse.

Y tras el descanso, versión repetida y aumentada. En este periodo hubo ocasiones para una goleada de escándalo, pero entre el portero, los palos y la poca puntería de, por ejemplo, Merino, sólo el obús de Oyarzábal dejó las cosas más acordes con la realidad. El camino hacia el Mundial parece expedito y el copo de puntos una realidad que aclara el panorama de cara a un lugar al sol del campeonato del próximo año en Norteamérica. La orquesta que dirige De la Fuente está sincronizada y las soluciones son enormes.