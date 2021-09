Todo por la pas...ta

El verdadero patriotismo no se mide en himnos ni banderas, sino en la moneda de curso legal. Euro sobre euro. De ahí el discurso ganador del España ens roba, las balanzas fiscales, el Madrid del dumping, el cupo-nazo vasco, la España de las dos velocidades... Todo por la patria es todo por la pasta. Andalucía, que arrastra lastres históricos y no ha logrado tender a converger en décadas, pelea por un sistema de financiación que al menos no acentúe la penalización. Y los dirigentes andaluces no pueden obviar esa batalla: "Es al Gobierno y al Ministerio de Hacienda a quienes les toca poner ya sobre la mesa, de manera urgente, una propuesta concreta para empezar a discutir el nuevo modelo de financiación".

No, la frase no es de Juanma Moreno con Ximo Puig, ni del portavoz Elías Bendodo, siempre dispuesto a un descalzaperros, o del florentino Juan Bravo, sino de María Jesús Montero con algún matiz: "Es al Gobierno de Rajoy y al ministro Cristóbal Montoro a quienes les toca poner ya sobre la mesa, de manera urgente, una propuesta concreta para empezar a discutir el nuevo modelo de financiación". Ahora que Sánchez es Rajoy, y que Montoro es ella, parece que ya no es urgente poner sobre la mesa... La solución Montero ya no le vale a María Jesús Montero.

La financiación no es un asunto fácil, pero es un asunto clave. La reunión de Moreno y Ximo Puig, rompiendo los trincherismos partidistas, evidencia la necesidad de romper una situación enquistada. Y todo indica que va a seguir así, sin salir del atolladero. "El nuevo sistema debe garantizar la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidades". Es irresistible citar frases de María Jesús Montero, cuando todavía era María Jesús Montero.

Las cosas de Lambán

Lambán censuró el frentismo de Moreno y Puig, aunque Moreno y Puig negaron expresamente un propósito frentista. Eso no importa. Lambán, Calviño y otros los han acusado de frentismo con un objetivo obvio: crear ese marco mental. Para cortar esa dinámica inquietante, se les aplica el mantra de frentistas, frentistas, frentistas... Lo curioso es que Lambán censuró el frentismo cinco minutos antes de anunciar que va a convocar un frente de comunidades despobladas.

Lambán, por cierto, tendrá su bilateral Aragón-Estado de aquí a unas semanas. Como Cataluña. Se diría que practica con entusiasmo aquello que critica.Aragón, por cierto, ha logrado de Sánchez que la bilateral tenga ya fecha en noviembre. ¿Cuánto tardará la bilateral andaluza? Una pista: en recibir al presidente andaluz, Sánchez tardó 880 días.

Las guerras extrañas del PSOE

El PSOE andaluz ha logrado convertir la reunión con el socialista Ximo Puig, o la reclamación de un modelo que presumen de haber diseñado ellos mismos, en acusaciones contra el presidente andaluz: que si llega tarde, que si "un monstruo", que si... y han dado carrete a Mario Jiménez, con su talento envidiable para el dicterio. Están tomando riesgos, porque esos equilibrismos casi siempre acaban en el vacío. Hablan de defender, pero sólo se ve atacar.

Donde, desde luego, sus equilibrismos son imposibles es en el papel de la UME durante el incendio de Sierra Bermeja. Llevan una semana tratando de sembrar sospechas. Acusan a Moreno de haber dado la orden para frenar a la UME. La idea de que Moreno dirigía el operativo del Infoca es ridícula; pero la UME, además, ha desmentido esas acusaciones del PSOE.

Hay días en que seguir la oposición socialista al Gobierno andaluz es imaginar a Susana Díaz acariciando un gatito.

Exportaciones, chachachá

Andalucía lidera las exportaciones agroalimentarias en España; y el aceite de oliva es su producto estrella. Jaén representa el 17% de la producción mundial de aceite de oliva. El presidente andaluz presumía esta semana de exportaciones allí, sin entrar en la realidad desalentadora del granel, y también el portavoz, con un mensaje bien elaborado para su reproducción: "Les voy a dar un dato: Andalucía consiguió en julio la mejor cifra de exportaciones de toda la serie histórica –es decir, desde el año 1995– al alcanzar 2.865 millones de euros. Y fue precisamente el sector agroalimentario el que demostró una especial fortaleza. Esto qué significa: un crecimiento del 38% respecto a las exportaciones del año pasado. Fíjense, Andalucía liderando exportaciones en España. Y significa que las exportaciones crecieron en julio tres veces más, el triple, que la media en el resto de España... Al cierre de agosto Andalucía cuenta con 4.864 empresas más que en el mismo mes de 2020, que es un crecimiento también por encima de la media nacional... cifras que anteriormente no veíamos ni de lejos". Demasiados equívocos. Andalucía crece pero podría parecer que se ha convertido en la locomotora de la economía. Y los andaluces están demasiado curtidos en lemas tipo Andalucía Imparable como para no desconfiar de ciertas melodías que suenan a Hamelín.

Calviño y su patata caliente

La vicepresidenta se reunió con Juanma Moreno para hablar de fondos europeos. La diplomacia del dinero siempre es agradecida. En San Telmo, Nadia Calviño le reclamó los dos o tres proyectos andaluces: "Precisamente mi visita responde al deseo de que el presidente de la comunidad autónoma, de toda esa lista de proyectos que, como él decía, han recibido de los ayuntamientos, empresas, asociaciones... pues que él mismo identifique cuáles son los dos o tres más emblemáticos, más estratégicos, que considera que quiere que se desarrollen con el Plan de Recuperación para que podemos empezar a tener un mapa de todo el territorio español". El Gobierno le pide a las comunidades que sean ellas las que identifiquen un paquete básico de proyectos, neutralizando así la acusación de elegirlos con arbitrariedad y ventajismo partidista... y además le pasan los efectos colaterales a las comunidades: cuando el Gobierno andaluz identifique tres proyectos, al menos en cinco provincias provocará buenos cabreos. No digamos si Jaén es una de ellas. El Gobierno traslada a las comunidades ese fuego; y en Andalucía, con sus taifas siempre dispuestas a desangrare en agravios, eso es una patata caliente muy peligrosa.

Moreno, farillo Forbes

Juanma Moreno es el presidente que menos cobra, se leía esta semana en un titular de este periódico sobre la Lista Forbes. El presidente catalán es de largo el mejor sueldo, por encima de 130.000, aunque Euskadi y Madrid también superan los 100.000. A las comunidades ricas se les nota. Le sigue Lambán –vaya– y otros presidentes que cobran más de los casi 85.000 de Pedro Sánchez: La Rioja y Galicia. Cerca están Ximo Puig y Page, y también Vara. Los más alejados, por debajo de 70.000, son tres: Asturias, Baleares y Andalucía. Tal vez haya alguna coherencia en que nadie cobre tanto como el presidente de la España más insolidaria y que el último lugar quede para el presidente andaluz. Pero más allá de interpretaciones peregrinas, sí hay algo obvio: es un sueldo absurdamente bajo.

Una escena andaluza

El diputado de Vox José María Sánchez, catedrático de la Universidad de Sevilla y juez en excedencia, calificó a la parlamentaria almeriense Laura Berja de "bruja" en un debate con el aborto de fondo, provocando la intervención del presidente de la cámara, en ese momento Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Era una escena andaluza a tres bandas, como las carambolas de Fernando VII. En Vox se sienten cómodos en esas refriegas, aunque la cosa se viera con un tamo casposo bastante espeso y un boicoteo institucional indecoroso. Pero en estos casos siempre acaba aflorando, al final, excesos en las interpretaciones no sólo feministas: ¡nos llaman brujas porque nos quieren en la hoguera! y cosas así. Lo de bruja es una expresión popular que delata una visión machista, y más en el Congreso. No hace falta sobreactuar como si esto fuese Salem.Dos socios del Gobierno reaccionaron: "Cuidado, no vayan a llamar a sus amigos nazis para desocuparlo" (Rufián); "he visto a borrachos con más dignidad", Oskar Matute, portavoz de Bildu. Ofreciendo lo que se dice una alternativa progresista.

Otra escena andaluza

Después, en Vox, rescatan otra escena andaluza, ésta en el Parlamento de la comunidad, cuando el socialista Carmelo Gómez le dijo a una parlamentaria de Vox, Ángela Mulas: "Bruja, ¿dónde te has dejado la escoba?".Aquello no fue a más; no hubo lío parlamentario, no hubo reproches. Hay cosas demasiado obvias.

Los lúbricos deseos

Si los jueves, milagro , retomando a Berlanga aquí tenemos los viernes, Faffe. Incluso los días más grises, surge algo. Incluso en una sesión de auditores, como este viernes, acaba en marimorena. El auditor, por cierto, despreciaba la cantidad de los prostíbulos por ser, en términos contables, una minucia; pero no en términos morales y, sobre todo, penales. Esta semana se ha conocido el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, que sí entra en la malversación de fondos públicos por parte del director "para satisfacer sus lúbricos deseos". Podría llevarlo a prisión hasta seis años. Y Faffe no se desinfla.

Laboratorio andaluz

Víspera del Congreso del PP. Se publica que Génova –léase Casado y Egea, porque nunca antes en el PP se había desdibujado tanto la dirección hiperconcentrando el poder– quieren elecciones para que Andalucía ensaye el pacto PP+Vox. En definitiva, se trata de poner en marcha un gobierno que desdramatice los peligros de lo que, de acuerdo con las encuestas, puede salir también en las elecciones generales. Tal vez esta semana, se lamentan dirigentes andaluces, no fuera el mejor momento para plantear eso. ¿Algún momento puede ser el mejor momento?