Haya paz con Paz

Menudo revuelo el que se formó cuando la semana pasada Telecinco anunció que Paz Padilla sustituirá a Jorge Javier Vázquez como miembro del jurado en la próxima edición de Got Talent. Fueron muchos los que criticaron aspectos como el humor de la gaditana o su forma de presentar Sálvame. Pero no hay que mezclar esto con su fichaje por el programa de talentos. Es cierto que somos muchos los que no compartimos el tipo de humor del que continuamente hace gala Paz. Pero no hay que olvidar que esa forma de hacer reír es la que la ha llevado a lo más alto. También estoy de acuerdo con que a veces en Sálvame la situación se le va de las manos. Hay temas que no controla sobre los que suelta comentarios desafortunados. El trato hacia algunos de sus compañeros en ocasiones resulta incómodo. Pero tampoco hay que dejar pasar que con ella al frente el programa ha cosechado algunas de sus mejores tardes en cuanto a datos de audiencia se refiere. Por algo será.

Lo que es incuestionable es que Paz Padilla pone todo de su parte en cada trabajo que realiza. Ya sea en televisión, como presentadora o como actriz en una serie, en el teatro o en los bares. Porque si algo tiene es sentido del espectáculo y me atrevería a decir que más cordura de la que refleja en algunos momentos. Sabe que lo de la fama y la televisión puede ser temporal. Por eso no tiene problemas a la hora de buscarse la vida como cualquier hijo de vecino. Invierte su dinero en sus propios negocios, donde si se tiene que poner detrás de la barra del bar a servir cervezas se pone sin ningún problema. Que una persona con tanto éxito en el mundo de la farándula tenga los pies en la tierra es de admirar. Probablemente eso sea lo que le hace llegar tan lejos.

Y a todo esto hay que añadir que su participación en Got Talent tiene sentido. Probablemente más que la de Jorge Javier. Lleva toda la vida sobre los escenarios, compartiendo con el público su talento. Por eso entenderá a la perfección lo que sienten los participantes al subirse al escenario y sabrá analizar aspectos que a otros se les escapan. Por eso a Paz hay que darle la oportunidad. Quizá sorprenda y conozcamos una faceta diferente de ella. Escuché a la gaditana en una entrevista en la que aseguraba que había quien la insultaba denominándole 'cuenta chistes', algo que le había afectado a lo largo de su carrera. Lejos de tomárselo como un insulto, debería verlo como un halago. Sus chistes han llevado a Paz a ser una de las mejores humoristas del país, algo por lo que la gaditana debe sentirse orgullosa y no humillada.