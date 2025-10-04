Pellegrini suele tener razón

Cuando Pellegrini habla, la sentencia cae a plomo y lo último ha sido afirmar que éste de hoy es el plantel más rematado desde que dirige al Betis. Y la cosa se demostró en la desapacible noche búlgara tras salir con éxito la idea de las rotaciones. La verdad es que de hecho eso de las rotaciones le han solido salir bien al chileno. Su mano para compaginar efectivos siempre ha sido certera, pero sí se le podría objetar que permanecen errores groseros en la confección del grupo.

Sin intención de parecer pesado, no tengo otra salida que dejar bien claro lo mal cubierto que está el flanco izquierdo de la defensa. Es el lunar de la excelente planificación que ejecutó Manu Fajardo, ya que Ricardo Rodríguez está de vuelta en su exitosa carrera y Junior nunca se distinguió por su pericia defensiva. Por ahí pierde consistencia un plantel que, sin embargo, muestra un acierto indudable, el fichaje del joven argentino Valentín Gómez, un buen proyecto de defensa central.

Es el Betis de la hora un magnífico grupo para competir en tres frentes y conviene también hacer hincapié en el formidable rendimiento de Lo Celso cuando toma el rol de concertino. Imposible que así sea cuando aparece en escena el mágico Isco, las ausencias del malagueño las cubre con una solvencia indiscutible. Cierto es que tiene lógica la sentencia de Manuel Pellegrini, ese formidable rotador, y bien que lo demostró en la inhóspita noche búlgara, pero ese lunar en defensa...