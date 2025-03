Un pelo en la sopa del derbi

Inoportunamente, se ha metido de rondón la enésima junta extraordinaria del Sevilla y como viene siendo habitual, la sensación es muy agria y rayana en el bochorno. Es un pelo más en la sopa de estas vísperas del gran acontecimiento del fútbol según Sevilla. Un claro inconveniente con la sensación de que esta novela de padre e hijo tendrá más capítulos para refrendar que el gran perjudicado de todo esto es el Sevilla Fútbol Club.

Se dice que el fútbol es lo más importante de las cosas poco importantes y quizá se lleve razón, pero el pugilato que mantiene un padre con su hijo a plena luz y taquígrafos es lo más lamentable que ha parido el universo fútbol. La víctima es el Sevilla si no fuera porque el papel de víctima se queda corto para el que están recitando padre e hijo. Y hora es de que alguno dé el paso hacia la cordura y orille el fútbol en aras a una reconciliación que parece tan complicada como necesaria.

A un naranjazo del derbi, esta pelea tan divulgada llega como una desgracia que entorpece el día a día sevillista. Son días de derbi, derbi y sólo derbi en los que no encaja el sainete de antier en Los Lebreros. No suelen ser positivas las injerencias en tiempo de vísperas y esto de antier fue una injerencia tan inoportuna como desagradable. Y lo peor de todo esto es que viendo el temperamento de una parte no da la impresión de que esta sórdida novela haya tocado a su fin.

Chirría desde fuera ver lo que se desarrolla dentro con padre e hijo enfrascados en una pelea rica en descalificaciones. El fútbol tiene su importancia, claro que sí, ¿pero merece la pena tanto como para esta pelea tan desagradable? Afortunadamente, cada vez que llueve escampa y por eso esperamos que esta carrera hacia el derbi se mantenga con el aire menos viciado de lo que estuvo el jueves en Los Lebreros. Derbi, derbi y sólo derbi, cero injerencias, hágase la paz.