El penúltimo vaticinio del adivino demoscópico

El barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), eso que de Despeñaperros para arriba llaman el 'CIS andaluz', señaló que Juanma Moreno lo tiene francamente bien para las elecciones en Andalucía. Según el oráculo demoscópico del Centra, el PP de Juanma Moreno obtendría hasta 49 escaños, a seis de la idílica mayoría absoluta.

A los que se les dio bien, contentos. A los políticos les gusta ganar hasta en las encuestas. A los que no, tranquilos, el oficio de adivino, aunque sea demoscópico no está muy bien visto. Pero cuando casi el 70 % no tiene duda sobre quién va a ganar las elecciones andaluzas, independientemente de a quién vote, algo de cuenta hay que echarle.

Pese al resultado y lejos de echar las campanas al vuelo, Juanma Moreno siguió su idea de seguir trabajando para refrendar en las urnas del 19 de junio lo que anticipan las encuestas, vamos que campaña va a hacer, no nos libramos ni por esas. Pero la verdad es que mucho se deberían torcer las cosas para que las encuestas no se transformen en realidad.

Por detrás del PP nada nuevo. El PSOE de Juan Espadas sigue en una alejada segunda posición con una estimación de entre 31 y 32 escaños (ahora tienen 33). Los socialistas parecen estar más en consolidar el ser segunda fuerza parlamentaria que en recortar distancias y habrá que ver si la campaña revierte la situación o se queda en un control de daños.

El barómetro del Centra deja a VOX como tercera fuerza en el Parlamento de Andalucía con una horquilla de entre 21 y 23 parlamentarios frente a los 12 que tuvieron en la legislatura recién terminada. Nada mal para el partido de Santiago Abascal, pero los números del PP le dejarían en un negociador de abstenciones y socio parlamentario, pero difícil para ser parte del Gobierno o plantear repeticiones electorales.

La encuesta del Centra se terminó de realizar el 13 de mayo, el día en el que Macarena Olona anunció su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía, por lo que no es posible achacar un 'efecto Olona' a los resultados de VOX en el barómetro andaluz. Tiempo habrá para ver más encuestas con ella como 'Macarena de Salobreña'.

En lo que queda de la encuesta se comprueba la debacle de Juan Marín y sus Ciudadanos. De los 21 parlamentarios actuales a tener una estimación de que serán Marín y si acaso otro más los que obtendrían un asiento en el Hospital de las Cinco Llagas.

Un batacazo anunciado y reforzado por los mensajes de hasta cuatro parlamentarios de Ciudadanos en esta última legislatura que han pedido abiertamente el voto para Juanma Moreno en las próximas. Lo del partido de Arrimadas se parece cada vez más a Rosa Diez y su UPyD.

Quedan los resultados de la izquerda. Los de la izquierda a la izquierda de la izquierda (hasta el infinito y más allá). Para no liarles más se lo resumo así: eran 17 en el Parlamento andaluz y el Centra señala que ahora serán seis. Cinco de la coalición de Inma Nieto (Por Andalucía) y uno para la marca que encabeza Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía). Para que luego digan que el bipartidismo ha muerto. Lo que está por ver es quién quedaría en la partida de ajedrez.