Lo peor está por llegar

Lo peor aún está por llegar. Con esta contundente frase inicia el FMI su último informe de perspectivas económicas. En el último trimestre las fuerzas que empujan al mundo a la estanflación han empeorado. La guerra en Ucrania se agrava y perpetúa, la crisis energética se profundiza, la inflación es cada vez más persistente, las condiciones financieras se endurecen, la desaceleración económica se acentúa y China, la segunda potencia mundial, reduce drásticamente su crecimiento. El FMI en el escenario central corrige a la baja las previsiones de crecimiento para 2023: el mundo el 2,7% , Estados Unidos el 1%, las economías avanzadas el 1,1%, la Eurozona el 0,5%, los países emergentes el 3,7% y China, la segunda potencia mundial, el 4,4%, muy por debajo de su objetivo del 5,5%. En Europa, Alemania e Italia entrarán en recesión. En un escenario más adverso el crecimiento mundial se situaría por debajo del 2%. Actualmente una tercera parte de los países están ya en recesión.

El fin de la guerra

En estos momentos nadie es capaz de predecir el fin de la guerra en Ucrania. Los fracasos estratégicos de Putin han provocado una escalada bélica con más armas, más soldados y más vidas destruidas. Putin se siente acorralado y en su desesperación amenaza con las armas nucleares. La guerra de Ucrania, ese elemento clave para la evolución de la crisis económica. La posibilidad de un armisticio, hoy lejana, daría un vuelco a los mercados y a las expectativas de crecimiento e inflación.

Ante este escenario la crisis energética se hace más profunda y persistente. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe afirma que nos encontramos ante la mayor crisis energética de la historia. La decisión de la OPEP, incitada por Rusia, de reducir la producción de petróleo en dos millones de barriles diarios, aumenta las tensiones energéticas y el precio del petróleo en los mercados de futuros. Rusia ha reducido su suministro de gas a Europa al 20% y amenaza con cortarlo totalmente. Los planes de ahorro y la diversificación de fuentes de aprovisionamiento acordadas en el Consejo Europeo no son suficientes a corto plazo. Se espera un duro invierno y una tensión social creciente . No hay unanimidad en el Consejo Europeo a la hora de decidir imponer un límite al precio del gas y el petróleo ante el temor de que esta decisión agudice los ya graves problemas de suministro.

El enemigo a batir es la inflación

La inflación global, las más alta de los 50 últimos años, sigue creciendo y se muestra indomable. La subida de los precios de la energía, las materias primas y los alimentos se ha infiltrado en todos los sectores y en todos los mercados, mostrándose persistente y resistente a las políticas monetarias y fiscales. Los gobiernos temen su enquistamiento a través de la espiral precios-salarios. Escenario que ya es real en muchos países emergentes, y que amenaza a la Eurozona, en la que todavía impera la moderación salarial. Las llamadas de los gobiernos y de los bancos centrales advierten de la necesidad de acordar un pacto de rentas entre los agentes económicos y sociales, que facilite el reparto del sacrificio y evite el disparo de las expectativas de inflación.

El encarecimiento del costo de la vida y la caída de los márgenes empresariales dificultan el acuerdo. En España no se ha iniciado todavía una negociación responsable. Quizás tengan que ponerse las cosas todavía peor para que la negociación sea posible

Tras el error de diagnóstico, anunciando una inflación leve y transitoria, los bancos centrales han iniciado una fuerte subida de los tipos de interés para atajar una inflación profunda y resistente. La inflación es el principal enemigo a abatir. Los tipos de interés subirán lo que sea necesario hasta tener dominada la inflación. De no hacerlo la inflación se enquistará, y su erradicación futura implicará mayores subidas de tipos y más recesión. Ya nadie apuesta por un aterrizaje suave. En 2023 la Eurozona entrará en recesión. La Fed de EEUU va por delante en el ciclo de endurecimiento de las condiciones financieras. Como consecuencia el dólar se ha fortalecido con respecto al resto de las monedas, tanto por efecto refugio como por el diferencial de tipos de interés con la Eurozona. La fortaleza del dólar está agravando la crisis tanto de la Eurozona como de los países emergentes. La depreciación del euro con respecto al dólar está alimentando la inflación en Europa, inflación importada a través de la compra de energía y materias primas cotizadas en dólares. Los países emergentes altamente endeudados en dólares están viendo cómo la fortaleza del dólar aumenta tanto el importe de la deuda como de su carga financiera, dificultando su sostenibilidad y capacidad de pago. También está provocando salidas de capitales, depreciación de sus monedas e incremento de la inflación.

Temor a una crisis financiera e inmobiliaria

La estabilidad financiera puede verse afectada y no puede descartarse, de continuar durante mucho tiempo las subidas de tipos de interés, una crisis financiera, primero de liquidez y después de solvencia. Los niveles de liquidez de los principales activos financieros están descendiendo como consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras. Los mercados de bonos y de renta variable se están desplomando simultáneamente. La banca europea se enfrenta a esta crisis con mayores niveles de solvencia y liquidez, y podrá salvar la crisis si no se prolonga excesivamente y si los mercados financieros no implosionan. Preocupa qué explote la burbuja de los mercados inmobiliarios, muy afectados por los altos precios y la subida de los tipos de interés. Un hundimiento de los mercados inmobiliarios, como está ocurriendo en China, Estados Unidos y otros países avanzados y emergentes, afectaría la solvencia de la banca y podría provocar una crisis financiera. En España la situación inmobiliaria es menos preocupante ,ya que todavía no se han alcanzado los niveles de precios de 2007 y las familias están menos endeudadas.

El juicio de los mercados

Asumiendo que nos encontramos frente a una crisis global de múltiples caras y en medio de la niebla de la incertidumbre, para poder salvarla con la mejor fortuna, se necesitan gobiernos y políticas prudentes y responsables. Y al ser una crisis global son necesarias la cooperación y coordinación de los bancos centrales y los gobiernos de las economías desarrolladas. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido es un ejemplo de lo que no hay que hacer: un gobierno irresponsable anunciando un presupuesto de aumento del gasto público y reducción de los impuestos que abocaría a un gran disparo de la deuda, de la inflación y de los tipos de interés, y que ha provocado el desplome de la libra, el hundimiento de los precios de los bonos y el disparo de los tipos de interés a largo plazo, poniendo en riesgo a los fondos de pensiones. Un ejemplo de política irresponsable y de lo que no hay que hacer. Los gobiernos están para solucionar problemas no para crearlos. Un claro mensaje y aviso de navegantes para Italia y también para España. Cuando las políticas son irresponsables los mercados actúan de jueces con dolorosas sanciones a los gobiernos y desgraciadamente también a los países.