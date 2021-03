El peso de los siglos

Además de otros acontecimientos de mucha más importancia, hace unos días también se ha cumplido un año de la decisión, por parte del Arzobispado, el Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías, de suspender las estaciones de penitencia de 2020. No es ningún secreto que desde algunos sectores se esperaba una reacción entre folclórica, histérica e incluso irresponsable por parte de las Hermandades. Sin embargo éstas, sorprendiendo a una minoría y confirmando lo que la mayoría esperábamos y sabíamos, lo tomaron con la más absoluta naturalidad y resignación, pese a que nadie o casi nadie tenía conciencia de lo que significaba quedarse sin las cofradías en la calle (la lluvia y su permanente e inconstante incidencia es otra cosa). Seamos claros, ningún cofrade podía sospechar hace un año, ni por asomo, que se quedaría sin “su” Semana Santa - ya sabemos que la Semana Santa como tal se sigue celebrando - y menos aun que la causa tuviera un origen sanitario. Como mucho se podía pensar en alguna cuestión de orden público, terrorismo, avatares políticos, etc., pero nunca por una pandemia de este tipo.

Sin embargo la reacción inmediata de las hermandades fue asumir la situación y buscar soluciones a las nuevas necesidades: utilización de los medios necesarios para seguir en contacto con los hermanos, pese al confinamiento domiciliario, a través de los canales de comunicación electrónica; puesta en marcha de planes de actuación social ante la crisis económica que se nos venía encima, etc. Todos sabemos lo que ha pasado y hemos vivido desde aquel primer confinamiento y las hermandades no son ninguna excepción. Tan es así que cuando hace unos meses volvieron a suspenderse las estaciones de penitencia de este año, a nadie le cogió por sorpresa. Pese a ello, han seguido manteniendo sus actividades, su labor asistencial, formativa, etc y es encomiable observar con el cariño y entusiasmo que intentan mantener sus cultos internos con la obligada adaptación a la situación sanitaria, como si aquí no pasara nada.

No me cabe duda que esta natural aceptación de la situación se sustenta en la propia y larga historia de nuestras corporaciones. Cuando se tienen tantos siglos a cuesta, cuando se ha pasado por persecuciones, guerras, desamortizaciones, revoluciones y todo tipo de miserias, como la vida misma, es más fácil aceptar lo que llega y adaptarse en cada momento a la nueva situación, aun cuando los que ahora estamos no hayamos vivido nada de eso. Y es que el poso de los años perdura a través de las generaciones. Se me podrá decir, y no le falta razón a quien lo haga, que con todo lo que nos ha caído y lo que nos queda por caer, pararse a lamerse las heridas por que no haya cofradías resulta frívolo. Es cierto, unamos a ello que en el terreno de lo emotivo es difícil ponerle puertas al campo; piensen en los maestros falleros de Valencia o los corredores pamplonicas de San Fermín que están en la misma situación, por poner dos ejemplos completamente diferentes. Pues qué quieren que les diga, qué cada palo aguante su vela.

Y es verdad, con la tragedia mundial a todos los niveles que tenemos en lo alto, no hay tiempo para los lamentos sentimentales, pero no es menos cierto que la vida está hecha de esos pequeños detalles cotidianos que nos permiten superar los problemas de verdad, y para muchos sevillanos quedarse sin sus cofradías ataca directamente a la parte más emotiva de su ser. Esto es lo que hay y lo que todos aceptamos con resignación cristiana y a nuestras imágenes, esos asideros devocionales que tanto nos ayudan a superar los verdaderos trances de la vida, nos encomendamos para poder volver a llevarlas a la Catedral en 2022. Así sea.